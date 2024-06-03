「彩雲之約」啟動 促雲南與台灣合作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第2屆「彩雲之約」海外台胞雲南行活動啟動儀式，在雲南昆明舉行。圖／本報雲南昆明傳真
第2屆「彩雲之約」海外台胞雲南行活動啟動儀式，在雲南昆明舉行。圖／本報雲南昆明傳真

5月30日，第2屆「彩雲之約」海外台胞雲南行活動啟動儀式，在雲南昆明舉行。

中新社報導，雲南與台灣雖遠隔山海，但血脈相連，兩地始終保持密切交往和深厚友誼。170多年前，雲南蒙自人曹士桂到台灣任職，隨他一起飄洋過海的普洱茶，成為雲台兩地相知相交的歷史見證。近代滇西抗戰歷史，體現了中華民族同仇敵愾，共禦外敵的偉大民族精神。

雲南省副省長張治禮在致辭時表示，雲南擁有得天獨厚的區位優勢、資源優勢，近年來呈現出強勁的蓄勢騰飛勢頭，市場潛力巨大。台灣在農產品加工、生物科技、精緻農業、綠色能源、醫療與大健康等產業發展方面，基礎好、研發能力強。希望與廣大台灣同胞共用雲南優勢資源，加強產業對接合作，促進科技成果轉化運用，推動更多產業項目落戶雲南。

「雲南是大陸通往東南亞、南亞的重要交通樞紐和重要視窗。」中國國民黨前副主席林豐正說，台商台企可借助雲南的優勢區位，開拓東南亞、南亞市場，走向國際化，創造出無窮契機與商機。

據悉，為期5天的活動中，海外台胞將走進雲南昆明、保山、西雙版納等地，感受雲南鄉村振興、民族團結、科技創新、生態文明成果，深度體驗「有一種叫雲南的生活」。

國民黨 東南亞 綠色

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