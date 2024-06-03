環西自行車北京昌平賽 逾2千人參加

2024環西自行車中國挑戰賽北京昌平站日前順利完賽。3天的賽事活動中，2000餘名中外自行車騎行運動員和愛好者在青山綠水間馳騁競速、交流切磋，感受昌平區獨特的自然風光與人文底蘊。

早上7點，大組賽的參賽隊員隨著一聲發令槍響，紛紛衝出未來科學城體育場起點。全程95.5公里的賽道上大家盡情揮灑汗水，享受騎行賽事的樂趣。

「與上千名參賽選手共同騎行，是一件非常有趣的事情，比賽全程我都非常興奮。不論是沿途昌平山水帶來的美麗風景，還是比賽中遇到的新老朋友，都讓我覺得體驗特別棒。」來自英國的騎行愛好者肖恩說，「我是一名《中國國家地理》雜誌的攝影師，7年前來到北京，後來組織成立了一支京西騎行車隊，現在已經有大約400名隊員了，每周末我們都會去門頭溝、昌平等地騎行。現在北京騎行的環境特別好，道路修得非常平整，而且離山區很近，騎車回來還能和隊員一起喝咖啡、吃漢堡，我很享受這一切。」

同樣是京西車隊的北京選手郭勇，也完成了比賽拿到完賽獎牌。「和我們平時的訓練相比，今天比賽的難度並不大。相比去年，今年的比賽氛圍更濃，參賽人數更多，昌平的賽事保障也更完善，整體體驗很棒。」郭勇說，「我是兩年前加入的京西車隊，當時是在路上騎行遇到了肖恩，我們打了招呼他就問我要不要一起騎車，我欣然同意。現在我們每周末都出去騎車，換不同的道路體驗，如今大家都成了非常好的朋友。」

環西班牙自行車賽始於1935年，被冠以公路自行車的世界「三大環賽」之一。本屆賽事吸引了近2600名參賽選手，覆蓋28個國家和地區，其中不乏外籍精英運動員以及來自京外的傑出選手。活動現場還設置了集音樂、美食、藝術於一體的騎行嘉年華，中西樂隊輪番登台，還有美食區、西班牙風情街等，為騎行愛好者帶來舞蹈、音樂、美食等享受。

近年來，昌平區大力發展騎行產業，已建成42公里騎行綠道，設計了12條文旅主題騎行線路，其中「綠氧益行 藝覽昌平」騎行線路入選十佳中國戶外運動精品騎行線路。