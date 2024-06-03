兩岸青年東湖論壇 武漢交流

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第六屆海峽兩岸青年東湖論壇，在武漢盛大開幕。圖／本報湖北武漢傳真
第六屆海峽兩岸青年東湖論壇，在武漢盛大開幕。圖／本報湖北武漢傳真

5月31日，由華中科技大學、湖北省海峽交流促進會、湖北省青年聯合會、武漢市海峽兩岸交流促進會，以「同心同行．青春力量」為主題的第六屆海峽兩岸青年東湖論壇在武漢盛大開幕。本次活動分開幕式、主旨論壇兩個部分，活動一開始就由虛擬數字人（楚婉兒）登場介紹，讓現場參加活動嘉賓眼睛為之一亮！

華中科技大學副校長湛毅青在致詞中指出，海峽兩岸青年東湖論壇自2016年起已成功舉辦5屆，為兩岸青年交流互鑒、促進兩岸同胞心靈契合搭建了友誼橋梁，也為兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展創造了廣闊平台，受到兩岸各界的廣泛關注。本屆論壇以「同心同行．青春力量」為主題，共敘友誼、共話發展，是兩岸青年增進交流互信、促進融合發展的新起點。他同時也希望海峽兩岸的青年朋友們藉本次論壇，凝聚兩岸青春力量，同心同行、攜手奮進，共用中國式現代化的廣闊機遇，共繪鄂台合作共贏的發展藍圖。

華中科技大學張廣軍院士致詞表示，該校並相繼與31所台灣的大學建立了良好的校際合作夥伴關係，並簽署80餘份合作協定，打造「荊楚喻園-海峽兩岸大學生創新創業交流營」、「海峽兩岸高校可持續發展論壇」等多項品牌交流項目。近年來，更推動1000餘人次兩岸師生交流互訪。青年是兩岸的未來，希望大家當好兩岸的橋梁紐帶，積極推動兩岸交流合作，共促兩岸經濟社會發展，為兩岸同胞謀福祉。

最後，大會歡迎台灣青年到大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇。希望兩岸青年互學互鑒、相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒，為實現民族復興貢獻青春力量。

橋梁 青年 青春

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