兩岸微流行／純天然莨綢 驚豔時尚之都

大陸國家主席習近平日前訪歐行程包含法國，深圳的環保時尚設計師梁子則早一步將中國時尚瑰寶「莨綢」帶到了世界時尚之都巴黎。

據公開資料，莨綢亦稱為香雲紗、雲紗，是一種用薯莨的汁水對桑蠶絲織物塗層，再用含礦物質的河涌塘泥覆蓋，經過太陽曝曬加工而成的紗綢製品。大陸目前以廣東順德出產為主。莨綢染整技藝是第二批大陸國家非物質文化遺產之一。

梁子談到「莨綢」時表示，這是百分之百的絲綢，絲綢生產過程非常長，是純天然且非常難製作；對其染色又是一個純天然過程，他們要到廣東、廣西的山上採集野生薯莨，花十天甚至更多的時間把布料放到薯莨汁裡浸泡三十幾次，之後把布料一次次地攤在草地上曬，吸收薯莨汁的精華。

二○○三年，梁子受邀參加法國巴黎時裝周，二○一九年在巴黎開起第一家莨綢時裝店「莨之家」，將莨綢推向世界時尚舞台。自此莨綢在世界時尚之都開始與國際品牌同台競爭。

近年來，隨著低碳減排這一理念不斷受到國際社會關注，中國莨綢也得以走紅，成為綠色時裝代表。

梁子認為，莨綢純天然的生產過程和染色過程非常打動法國時裝界專業人士，正因如此，法方多年來一直在研究他們的品牌，學習走可持續時尚之路。他認為莨綢服裝是一個非常好的載體，展現中國文化和中國設計，以及中國原生態和可持續環保的時尚理念。