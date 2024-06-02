歪風再起？大陸中小學瘋「養臭水」塞異物等爆炸 專家示警：恐致病

繼「蘿蔔刀」之後，大陸中小學近來又出現一股歪風：「養臭水」，也就是把口水、烏蠅、蚊子、老鼠尾巴等能想到、想不到的東西通通塞進寶特瓶裡任其自然發酵，觀察變化等其爆炸，然後在社群平台分享各自的「臭水」爆炸經驗及配方。

專家警告，這種行徑很危險，可能致人中毒、感染疾病，並且有構成以危險方法危害公共安全罪的可能，恐有被追究刑事責任的風險。

中新社「國是直通車」官方微博消息指，有些「臭水」在課室裡炸開後，導致教學電腦損壞、課室在一段時間內還會臭到不能用，甚至引起十幾名同學噁心嘔吐。

為何「養臭水」危險性高又臭又髒，大陸中小學生卻還是瘋「養臭水」？有分析認為，「養臭水」遊戲既像一個娛己娛人的惡作劇，又像一種原始野蠻的化學實驗，是為了圖開心、求刺激，因此引起不少中小學生的好奇心。

曾養過「臭水」經驗的一名小五生稱，在網上看到「養臭水」配方，和好友照單製作，用繩子拴住瓶子藏在教室窗戶外，並按網路分享的經驗推算，在快到要炸開的時候，拿到校園花壇去，結果路上炸了，不僅濺了倆人一身臭水，臭水還噴到兩人嘴裡，兩人當場嘔吐不止。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，孩子「養」的這種臭水成分不一，也無法準確判斷其中具體的有毒有害物質，但有可能產生氨、硫化氫、甲醛等有毒氣體，具引起中毒、影響呼吸功能、胃腸不適、頭暈甚至損傷中樞神經等症狀諸多可能。

李侗曾指出，蟑螂、蒼蠅以及老鼠尾巴等動物的屍體經過密閉發酵，可能會產生大量細菌。這些細菌可引起一些呼吸道或消化道感染，進入眼睛等部位也有引起局部感染的風險。

由於「養臭水」不僅是簡單遊戲，北京市京師律師事務所合夥人張明表示，孩童在校闖禍並給他人造成損失、人身傷害等，依不同情況，參與者、家長（其監護人）和學校都有可能單獨或共同承擔相應的法律責任。

北京市冠衡律師事務所律師肖怡指出，如果炸開的「臭水」直接導致公私財物損失達到一定數額，或有證據證明因為該「臭水」造成多人感染病毒或疾病，達到形成公共安全事件的程度，在達到刑事責任年齡前提下，有構成以危險方法危害公共安全罪的可能，也有被追究刑事責任的風險。

近期「孩子為何養臭水」等相關話題在微博衝上熱搜。有網友表示，「之前養芒果核還能理解一點，養臭水理解不了」；「這不是在上學，這是在上魔藥課吧」。

還有不少網友表示不理解，「完全不能理解為什麼做這個東西」，「光看文字火就上來了，我們班學生敢這樣，直接叫家長來學校接他回家」。另，有陸媒評論指出，「養臭水」風靡校園，官方該管管了。