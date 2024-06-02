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壓制海外六四活動？人權活動人士紀念35周年 遇死亡威脅、騷擾

中央社／ 台北2日電

美國媒體報導，六四35週年前夕，海外民主人權倡議者在大洛杉磯台灣會館舉辦活動，其中一人遭死亡威脅，警方派員保護，活動人士指這些威脅來自中共欲壓制海外六四紀念活動。

綜合美國之音及自由亞洲電台報導，中國民主黨全國聯合總部於5月31日，在洛杉磯舉辦了一場有關抗議中國暴政的座談會；在座談會前夕，主講的民主活動人士盛雪遭到死亡威脅。

盛雪說，自從發布要在加州參加研討會後，每天幾乎都收到100多封威脅郵件。她相信是中共希望壓制海外的六四紀念活動。

活動舉辦前，社群媒體X出現一則針對盛雪的死亡威脅訊息，內容提及「不知道你的頭骨和9毫米哪個硬」？目前，這一帳號已被凍結。洛杉磯警方當天派出警員在座談會現場維安。

台灣會館秘書長吳兆峰，過去30年來一直活躍於台僑社群，他指出去年被不同的中共駭客騷擾，甚至想突破防線到信箱裡面取得一些資料。

吳兆峰說，有時候在外面示威，中共會馬上動用自己的人馬在旁邊騷擾。他說他們的立場非常鮮明，希望全世界去認識台灣。

活動負責人界立建表示，針對他的其他威脅行動，包括車禍、棍棒攻擊、電話騷擾、跟蹤、盯梢等，「去我屋裡翻的亂七八糟，手機、電腦、現金這些都沒丟，丟了一些活動資訊和一些會議的名單，還有中國的身分證複印件、戶口影本等」。

活動參與者朱高峰來自河南，他在2020年因發布六四相關的活動、圖片，從成都被抓回河南關押34天，後來逃到美國，但是父母和養母仍被威脅。

中共 人權 六四 洛杉磯 社群媒體 美國

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