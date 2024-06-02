離譜！陸女大生懷胎7月遭誤診為腎病 5天後死亡

大陸河南傳出「懷胎七月女大學生被當腎病醫治後身亡」一事，引發大陸各界議論並衝上熱搜。今年2月，該名女大生寒假回家時因明顯發福被家人帶至河南鄧州市人民醫院檢查，確診為腎病綜合症，但在住院治療5日後，因病情嚴重轉院搶救最後不治身亡。但令人意外的是，女大生死後相驗才發現她已懷孕七個月。當地政府表示，將依法依規追究相關人員責任。

據鄧州市衛生健康委員會微信公眾號6月1日最新消息，鄧州市衛生健康委員會發布情況說明通知指，5月31日，媒體通報「懷胎七月女大學生被當腎病醫治後身亡」一事，引發社會關注。初步查明，2024年2月7日，患者龐某某因「水腫三天」入住鄧州市人民醫院接受治療，因病情加重，2月12日先後轉至南陽市第一人民醫院、南陽市中心醫院治療，於2月20日上午死亡。

通知稱，事件發生後，鄧州市衛健委牽頭成立工作專班，調查事故原因，初步認為，這是一起既有患者未能真實說明病情，又有醫療人員漏診誤診造成的醫療事故。「目前，鄧州市人民醫院與死者家屬已達成賠償協議，並取得對方諒解。」鄧州市紀檢、公安、衛健等部門正對事件做進一步調查，依法依規追究相關人員責任。

此前，《奔流新聞》等陸媒報導，該名遭誤診女大生為原本今年該上大二的「麗麗」（化名）。她於2月寒假返家，因身體明顯發胖，家人擔心她健康出了問題，立即帶其至醫院檢查，醫生當下綜合她的症狀，診斷她為腎病綜合症。

報導提到，麗麗住院期間，醫師使用大量激素治療，還進行腎穿刺手術，2月12日先後轉至南陽市第一人民醫院、南陽市中心醫院治療，於2月20日上午死亡。不過，令麗麗家人不解的是，在轉任至上級醫院的治療時，她並未被確診為腎病綜合症，而是發現其已懷孕七個多月並胎死腹中。

對此，家屬表示，「女兒被當腎病誤診、誤治、誤用大量激素治療，直接進行腎穿刺手術，最後導致失去生命」。他認為，「這些藥基本全是妊娠期禁用的，最後導致失去生命」。為查明女兒的死因，麗麗的父親申請了醫療事故技術鑑定，但鄧州市人民醫院當時卻未提交鑑定材料，導致鑑定中止。