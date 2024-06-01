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2歲童一腳踢到媽媽視網膜脫落 左眼黑影緊急手術…醫師揭恐怖後果

香港01／ 撰文：安祖娜
1名35歲媽媽早前和僅2歲大的兒子在床上玩耍時，兒子不慎一腳踢中其左眼，導致視網膜脫落，需立即做手術。 情境示意圖／Ingimage
1名35歲媽媽早前和僅2歲大的兒子在床上玩耍時，兒子不慎一腳踢中其左眼，導致視網膜脫落，需立即做手術。 情境示意圖／Ingimage

家長和小孩玩耍一樣要小心！湖北1名35歲媽媽早前和僅2歲大的兒子在床上玩耍時，兒子不慎一腳踢中其左眼，媽媽當時眼睛劇痛出現「白光一閃」，她以為別無大礙，幾天後發現左眼出現黑影遮擋視線，視力嚴重受損，終在家人陪同下送院治理。醫生發現其左眼出現巨大裂孔，媽媽曾做視力矯正手術，兒子的一腳誘發其視網膜脫落，需立即做手術。目前手術雖然順利完成，但醫生提醒眼外傷有復發機會，提醒民眾眼睛受重擊宜及時求醫，否則情況嚴重可能導致失明。

陸媒報導，35歲的杜女士（化姓）一家住在湖北咸寧，2歲兒子天天活潑好動，喜歡跟父母嬉戲。5月10日晚，兩母子在為上跳躍玩耍時，杜女士被天天踢中左眼，感到劇痛兼眼前「白光一閃」。杜女士未加以理會，幾天後她發現左眼出現黑影，怎轉動眼球黑影仍在，而且視力下降，終在家人陪同下到武漢大學附設愛爾眼科醫院治理。

眼科醫生李祥芸發現，杜女士左眼有巨大裂孔，她曾做近視矯正手術，認為她受到外力重擊導致視網膜脫落，需立即做手術。杜女士相對年輕，為盡可能減少眼內組織損傷風險，李醫生在左眼進行鞏膜環扎術，修補裂孔和其他眼部組織，順利完成手術。

李醫生提醒，眼外傷有復發機會，眼睛表面受傷宜盡快治理，病人也須遵循「三不原則」，包括「不揉眼」、「不擠壓」、「不隨意沖洗」。李醫生補充，杜女士是高度近視患者（近視度數大於600度），出現視網膜脫落的風險較正常患者大，一旦眼睛受到重擊應及時就醫，絕不能拖延，否則將難以補救，情況嚴重更可能失明。

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文章授權轉載自《香港01》

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