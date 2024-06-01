「民主派47人」案後 香港民主運動何去何從？

（德國之聲中文網）香港高等法院30日對14名民主活動人士的有罪宣判，對許多人來說，在等待三年多之後，已是意料之中。

「這一判決顯示，政府認為許多港人如今所做的事情是有更大的陰謀，或者是受到外國勢力的影響」，一位前區議員說道。因安全憂慮，她不願透露姓名。

在她看來，寒蟬效應已經滲透香港的公民社會，迫使多數人遠離公民活動。「這種氣氛迫使許多港人不再關心公共事務」，她向德國之聲表示。

對民主活動人士最大規模的審判

2021年，約47名活動人士在有爭議的國家安全法之下，受到「串謀顛覆國家政權」指控。這部國家安全法是北京2020年7月實施的，以消除不同政見。對47人的指控是因他們同年組織了一場非官方的立法會初選。

多數被告此後一直被拘禁，其中31人在周四的庭審前選擇認罪。另外16人則始終堅持無罪。

自實施國安法以來對民主活動人士最大規模的審判，其結果反映出有關當局對香港反對派的打壓之重。

「政治審判

美國人權律師畢凱特（Samuel Bickett）表示，對民主活動人士的顛覆政權指控，只不過是政府“明目張膽地”想要將所有民主反對人士關進監牢。畢凱特在2019年香港反政府抗議中，因與一名不當班的警察發生沖突而在香港被關押了四個月。

「整個民主反對派被關押，只是因為參與民主活動，我認為，這顯示未來所有國家安全案件也只會以有罪和重判為結果」，畢凱特向德國之聲表示。

批評人士認為，這一拖延三年多的案件是一場政治審判。香港高等法院則稱，被告企圖確保獲得立法會多數，從而能否決政府預算案，這可能會引發那屆政府的解散。

法院宣判後發表的聲明中，法官陳慶偉、李運騰和陳仲衡稱，14名周四被判有罪的被告企圖削弱政府和特首的權利和權威，「在我們看來這將引發香港憲政危機」。

設立判決先例？

一些專家表示，宣判結果是對香港政治環境的又一次重大打擊。

「這一裁決進一步確定，在香港和平抗議是非法的，等同於『顛覆國家政權』」，賓夕法尼亞州立大學政治學者Maggie Shum表示。

在她看來，這一案件是設立了一個判決先例，如何處理香港和平抗議、表達異議的案件。

「法官的詮釋設立了一個初始的框架，如何在國家安全法之下理解國家權力，以及各種形式的不同政見被定為顛覆國家政權罪的範疇有多寬泛」，她向德國之聲表示。

由於47名被告代表著香港公民社會廣泛的領域，畢凱特表示，港府試圖通過周四的宣判讓所有人知道，必須遵循當局所設立的紅線。

「他們所傳達的訊息是，在公民社會和政治領域，必須服從他們的紅線，如果有所偏離，就會被懲治」，他向德國之聲表示。

公民社會遭破壞

畢凱特認為，這意味著，香港親民主的公民社會「已被摧毀」。

「我們會開始看到，北京最終會對那些屬於親北京陣營、但要求溫和路線或建議保護法院的獨立性或保持民主某些表象的人進行懲治」，畢凱特補充說。

在他看來，香港逐漸出現的模式，已在世界其它專制國家見到過了。「公民社會已不允許在這裡繼續存在」，畢凱特說。

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