《援軍明日到達》被批歌頌國軍降將 陸抗日電影恐無法上映

香港《星島日報》報導，今年是抗日戰爭衡陽保衛戰80周年，以其為背景的電影《援軍明日到達》原定6月底上映，近日卻因衡陽國軍守將方先覺的形象掀起爭議，遭左派網民批評是宣揚「投降光明論」，電影所有微博帖文、網頁文章突遭「下架」。這部投資逾人民幣5億元，預估票房可達人民幣60億元的電影是否會繼續上映仍是未知數。

報導稱，《援軍》於2019年立項，並入選湖南省委宣傳部「十四五重點電影精品工程」，已獲准上映，由著名編劇、作家、歷史學者劉和平擔任總導演、總製片人，于和偉扮演方先覺將軍。

該片講述了1944年衡陽會戰，當時守城的最高指揮官、國軍將領方先覺領導的1.8萬將士和4千名衡陽民工抵擋日軍11萬兵力，孤軍堅守了47天的故事。戰事最後，方先覺因援軍遲遲未到，以「保證生存官兵安全，保證傷兵得到救治」為條件與日軍談判投降。

報導稱，方先覺後來脫險逃到重慶，仍獲國民政府領袖蔣介石頒發青天白日勳章。根據電影預告片及其他宣傳物料，影片著力展現了方先覺的正面形象，引發「昆侖策」等左派網站的炮轟。一位網民評價這是「一部替國民黨哭墳」的電影。另有左派網民批評指，電影不應美化投降人物，「援軍明日可到達，而方先覺選擇今天投降，這樣的人如果能被正面歌頌，那我們價值觀最不能動搖的那塊基石就要鬆動了。」

到了5月27日，《援軍》微博官方帳號突然清空所有內容，關閉評論區。微博方面表示，「在該電影相關討論中個別用戶發布鼓噪投降主義，炒作歷史虛無主義，泛化攻擊我國電影審查制度以及我國制度體制，對此站方予以嚴肅處置」。有關《援軍》的各方評論也在網上遭清除。

報導稱，官方一直強調「中國共產黨是中國人民抗日戰爭的領導核心和中流砥柱」，涉及國軍歷史戰爭題材的電影過往也曾引發爭議。2020年，以四行倉庫保衛戰為主題的《八佰》就被批評過度美化國民黨當局，該片多次撤檔刪減後，才定檔上映。