川普被定罪上微博熱搜 中國網友振奮盼美國內戰

美國前總統川普封口費案34項指控全部罪成，成為首位在刑事審判中被定罪的前美國總統。該消息一度衝上中國社群媒體平台微博的熱搜，許多網友歡欣鼓舞，甚至期盼美國爆發內戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（DonaldTrump）被定罪的新聞登上微博熱搜，今天下午之前已有超過1億2000萬人點閱。

中國官媒新華社的相關報導中，有一則熱門留言寫道：「川普的支持者們，趕快動員起來，闖進國會山莊。」

另一名網友評論說：「川建國（川普在中國網路的外號）同志不應孤軍奮戰。」

部分愛國網紅欣喜嘲笑川普的判決，一位有400萬粉絲的愛國部落客寫道：「似乎在2024年，美國內戰不再只是幻想。」

美國之音（VOA）報導，新華社等中國官媒對川普有罪判決第一時間進行報導。相關話題也於當地時間今早同時登上微博以及搜尋引擎百度的熱門搜尋排行榜首。在短影片平台抖音上，川普遭定罪也進入熱搜榜前5名。

一位微博用戶於新聞下方留言：「民主黨的手段果然有夠爛。」另一名用戶則寫道：「看得出來老登真是急。」該網友所說的「老登」是指美國總統拜登（Joe Biden）。

也有人認為被定罪是川普自己造成的。一位用戶於微博指出：「多行不義必自斃。」另一名用戶則表示：「快進到新南北戰爭，我要看血流成河！」

民族主義部落客盧克文也提到，他希望看到支持川普的民眾再次使用暴力。