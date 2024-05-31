端午假期 大陸旅宿預訂量上漲20%

端午小長假臨近，出遊相關話題熱度持續升溫。多個平台數據表明，今年端午假期，中國大陸文旅市場熱度可期，火爆態勢有望在暑期延續。

中新社報導，根據春秋旅遊發布的報告，預計今年端午出遊的人次超過去年同期，大陸國內出遊人次比去年同期增長近一倍。伴隨端午期間火車票開售，酒店、跟團遊等預訂也逐漸開啟。根據去哪兒平台數據，今年端午期間酒店預訂量較去年同期上漲20%左右，且仍在持續升溫。

哪些城市熱度高？從去哪兒火車票預訂情況看，端午期間出遊仍以周邊遊、短途遊為主，2小時高鐵圈城市是出遊的主要目的地，北京、上海、廣州等中心城市開往周邊小城尤其是縣級城市的車票預訂熱度，較平日上漲200%以上。

去哪兒大數據研究院研究員肖鵬介紹，與不久前的五一假期類似，小城遊在今年端午依舊火熱。以大城市為中心，向周邊小城深度「下沉」遊，成為不少遊客的選擇。恩施、秦皇島、景德鎮、紹興、日照、揚州、泉州、柳州、舟山、淄博、湖州、大同等地熱度較高。

除此之外，近年來火熱的「新中式」旅行將西安、杭州、洛陽、蘇州、成都等歷史文化名城熱度推高。龍舟觀賽、參觀歷史博物館、體驗非遺文化與漢服妝造等成為新中式旅行的熱門方式。

吃粽子、採艾蒿、做香囊、身穿漢服來一場沉浸式過節……在城市周邊風光秀美、人文氣息濃厚的古鎮享受一次端午民俗文化體驗，成為不少人的假期選擇。

馬蜂窩大數據顯示，城市周邊的古鎮熱度持續升高。在端午出遊目的地熱門古鎮前十名榜單中，盛產古鎮的江浙地區占據六席，浙江烏鎮高居榜首，北京密雲區的古北水鎮亦上榜。

隨著端午假期氣溫升高，海濱海島遊成為很多遊客的出行選擇，青島、大連、威海、煙台、廈門、泉州等海濱城市熱度上升尤為明顯。

一部劇帶火一座城。今年端午，被電視劇《我的阿勒泰》帶火的新疆阿勒泰成為長途遊的熱門目的地之一。馬蜂窩平台數據顯示，阿勒泰相關內容近一周熱度漲幅高達233%，「我的阿勒泰同款路線」熱度上升75%。

去哪兒平台數據顯示，近一個月來，郵輪關鍵詞搜索量環比增長了近1.5倍，尤其是選擇暑期郵輪行旅遊產品的搜索量增長了近4倍。據美團數據，5月以來，美團暑期文旅預訂單量（含門票、住宿、交通等）同比增長超60%。暑期長線出境遊已進入預訂高峰，機票價格開始提升。