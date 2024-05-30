快訊

影／黃仁勳突走出餐廳！與粉絲親切互動 嗨拋飲料幫解渴

上海車展爬上特斯拉車頂抗議 大陸車主被判賠償、公開道歉

中央社／ 台北30日電
中國張姓女車主2021年在上海車展鬧場，爬上一輛特斯拉電動車車頂抗議，聲稱她的特斯拉剎車失靈導致車禍。圖／取自微博
中國張姓女車主2021年在上海車展鬧場，爬上一輛特斯拉電動車車頂抗議，聲稱她的特斯拉剎車失靈導致車禍。圖／取自微博

中國張姓女車主2021年在上海車展鬧場，爬上一輛特斯拉電動車車頂抗議，聲稱她的特斯拉剎車失靈導致車禍，引發全球關注。特斯拉其後提告，上海法院今天一審判決，張女要賠償約新台幣77萬元並公開致歉。

張女當時大鬧特斯拉展場，因為擾亂公共秩序被處以行政拘留5日。中國黨政部門與官媒其後批評特斯拉高層回應傲慢，質疑「店大欺客」，曾引發特斯拉中國空前的公關危機。特斯拉其後相繼缺席2023上海車展與今年北京車展。

如今，中國法院還給特斯拉清白。

據澎湃新聞，上海市青浦區人民法院30日下午對本案作出一審判決：張女公開發表致歉聲明，並賠償特斯拉（上海）有限公司各項損失合計人民幣17萬2275元（約新台幣77萬元）。

判決書顯示，上海青浦法院認為，張女未提供任何證據證明她的特斯拉確實存在剎車車失靈這一故障，在庭審中也明確承認實施案涉行為時主張的剎車失靈是其「主觀判斷」，特斯拉一方從未承認該事實。

判決書並顯示，本案審理過程中，張女也不申請對案涉車輛是否存在剎車失靈進行司法鑒定，因此根據誰主張誰舉證原則，理應由張女承擔舉證不能的法律後果。

此外，根據公安機關的認定，本案涉交通事故成因，是案外人（張女父親）駕駛車輛時未與前車保持足以採取緊急制動措施的安全距離，故負事故全責。

因此，張女在無任何客觀依據證明車輛存在剎車失靈的情形下，貿然實施的案涉行為，構成誹謗行為。張女認為其行為不構成誹謗行為的抗辯意見，法院不予採納。

法院表示，張女在明知無確鑿依據的情形下，向公眾發表言論時非但未注意用詞客觀中肯，反而刻意選擇上海車展媒體日至特斯拉展台區域，事先製作並身著印有「剎車失靈」字樣的T恤，爬上展車車頂大喊「特斯拉剎車失靈」，刻意借助現場媒體迅速廣泛傳播該未經求實的訊息，其言行明顯具有貶損特斯拉上海公司名譽的主觀故意和過錯。張女提出其不具有主觀過錯的抗辯意見，法院不予採納。

故而，上海青浦法院作出前述一審判決。

上海 特斯拉 車展

延伸閱讀

路透：特斯拉準備向中國當局註冊FSD 目標年底前在當地上市

影／不滿遭逼車下車理論 北巿特斯拉駕駛反遭當街毆打1人送辦

華爾街日報：川普若重返白宮 擬任命馬斯克當政策顧問

Model 3煥新版開放試駕！特斯拉推「煥新一夏」全新試駕路線

相關新聞

上海車展爬上特斯拉車頂抗議 大陸車主被判賠償、公開道歉

中國張姓女車主2021年在上海車展鬧場，爬上一輛特斯拉電動車車頂抗議，聲稱她的特斯拉剎車失靈導致車禍，引發全球關注。特斯...

「重點培養畢業生」不滿配到嘉峪關「宛如黑奴」離職 武漢大學回應了

武漢大學一名選調生被分配到甘肅嘉峪關，不滿地點偏遠離職，還稱：「宛如黑奴」。武大回應稱，該生不能代表選調生群體。

南京Costco開業人山人海 高峰得等2小時才進場、愛馬仕包秒光

繼山姆會員商店江北店開業後，南京首家Costco(開市客)28日開門迎客，原計畫9點開業的賣場，因六、七點就有人來排隊，...

武大選調生被派嘉峪關 自嘲像黑奴、抱怨文惹議

武漢大學顧姓女研究生，通過「選調生」考試，但未能如願留在家鄉甘肅蘭州工作，而是被編配到嘉峪關。她發文吐槽嘉峪關「就是落後...

長沙女幫指路 連7年收山東爺寄特產

湖南長沙女孩賈永婷七年前在地鐵上為山東煙台老人孫洪指路，分開時，賈永婷還將身上的現金全部留給了老人，並寫下了自己的聯繫方...

生成式AI標準 中國3部門加速推進制定

中國中央網信辦、市場監管總局、工信部日前聯合印發「信息化標準建設行動計畫（2024-2027）」（簡稱「行動計畫」），其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。