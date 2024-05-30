湖南首條數位高速路通車

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

28日15時58分，湖南省首條數位高速路——G7221衡南高速衡陽至永州段和S81永賀高速永州至零陵段（簡稱衡永永零高速）正式通車運營。

中新社報導，衡永永零高速線路全長165公里，概算總投資223.82億元人民幣，其中衡永高速全長106.227公里，永零高速全長58.766公里。項目起於衡陽市雨母山鎮，接岳臨高速，途經衡陽市（蒸湘區、雁峰區、衡南縣、祁東縣）、永州市（祁陽市、冷水灘區、東安縣、經開區），止於永州市零陵區富家橋鎮，共9個縣市區。    

湖南省衡永高速公路建設開發有限公司負責上述項目的建設、運營和管理。該公司負責人介紹，衡永永零高速是湖南省首條數位高速，在設計、建設施工以及後期運營、養護過程中，充分運用BIM、大數據、數位孿生、人工智能等數位化技術。該公路還基於高精度地圖，採用路隧一體化主動交通管控，能够實現實時軌跡跟蹤，並進行智能分析研判，著力打造湖南首個「路隧一體化管控示範路段」。

據悉，該條高速通車後，將形成以衡陽、永州、郴州三地為中心的大湘南高速公路立體交通格局，串聯起岳臨、華常、二廣、泉南等多條高速公路，對改善區域投資環境、促進湘南示範區經濟一體化、增強區域整體競爭力均具有重要意義。

地圖 競爭力 高速公路

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