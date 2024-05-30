大陸掀文旅熱 盼將流量變留量

「如果網紅城市不能藉助流量把核心資源轉化為核心吸引力，就無法實現長紅。」中國未來研究會旅遊分會副會長劉思敏表示。

中新社報導，為期5天的第二十屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會）於5月27日落下帷幕。走進展覽現場，如同在濃縮的地域文化景觀中穿行，短時間內便可領略中國各地人文歷史風情。

得益於社交媒體，中國大陸各地近年頻現「文旅熱」現象，曾經歷或正在經歷「頂流」時刻的網紅城市匯聚到這一頂流文化展會上。

王家衛導演的電視劇《繁花》的熱播曾經引發一波打卡「老上海」的熱潮。杏花樓、新雅粵菜館、金八仙大酒店、梅龍鎮酒家、綠波廊、功德林，這些經典老字號招牌出現在文博會上海展區，讓人彷彿回到《繁花》中的黃河路，回到繁華的老上海。

「瞄準，把紅壺推出去」……文博會現場，哈爾濱展館中的陸地冰壺備受小朋友們歡迎。哈爾濱爆火出圈後，冰雪經濟從今年元旦一路旺到春節，成為文旅融合一大亮點。

甘肅天水這座不少人曾感到陌生的城市也在今年成為頂流。在文博會「非遺·老字號·工藝美術展館」，甘肅天水麻辣燙的攤位前，等待品嚐的遊客人手一個盆，大排長龍。而隨著電視劇《我的阿勒泰》熱播，新疆阿勒泰地區又一躍成為新的旅遊目的地。

然而，網紅城市不斷上新，如何讓當地「文旅熱」熱得更久，將流量變「留量」，成為熱門話題。

「為什麼有些網紅城市或景區曇花一現，本質上是沒有長紅的本錢。」在劉思敏看來，像成都、重慶、杭州等城市能够長紅，恰恰在於其體量、名氣足够大，底蘊足够深，並且能够與時俱進，帶著不同訴求的遊客到了這些城市總能有新的發現。

今年五一假期，正定小商品夜市持續火爆全網。河北省石家莊市正定縣副縣長王素剛對此有著清醒的認知。「爆火並不是一蹴而就的」，在王素剛看來，正定的繁榮，離不開其深厚的歷史文化積澱和這些年不斷優化的營商環境。

作為正定人，中國戲劇梅花獎獲得者郝士超對家鄉的文化底蘊深感自豪，「我的家鄉不只有夜市，還有趙雲廟、千年古刹隆興寺、1987版電視劇《紅樓夢》的拍攝地——正定榮國府景區，來過的人不會後悔」。

文博會文化產業招商會上，河北展團重點推介了正定縣文化產業項目，王素剛表示，如何將熱度延續下去，並在這個基礎上更上一個台階，是我們現在要做的事。