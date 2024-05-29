東方風電最長全玻纖陸上葉片 體檢通過

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
由東方風電自主研發製造的B1080A型葉片，順利通過靜力試驗驗證。圖／本報四川德陽傳真
由東方風電自主研發製造的B1080A型葉片，順利通過靜力試驗驗證。圖／本報四川德陽傳真

近日，由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）自主研發製造的B1080A型葉片，順利通過靜力試驗驗證。該款葉片長108米，是目前東方風電通過靜力試驗驗證的最長全玻纖陸上風電葉片。

據悉，該葉片配套6—10兆瓦功率等級陸上風力發電機組，風輪掃風面積高達3.8萬平方米，約為90個標準籃球場大小。葉片採用鈍尾緣翼型，通過外形設計解決葉片所需剛度問題，突破大型柔性葉片剛度設計難題；採用玻纖拉擠板作為主梁和後緣梁，使大尺寸葉片在保證剛度和強度的前提下達到最優重量；拉擠板成型採用一體灌注工藝技術，攻克了大厚度拉擠板主梁與殼體一體鋪覆灌注難題，極大提高了陸上大葉片的經濟性。目前，該型葉片各項實測值與設計值吻合良好，符合規範要求，其材料、結構及工藝品質控制能力得到了有效驗證。

東方風電總部位於四川省德陽市。此次順利通過靜力試驗，將進一步提升「德陽造」在風電市場上的核心競爭力，有力推動長柔葉片、大兆瓦機組的產業化應用。

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