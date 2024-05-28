「背著家長賣圖」上海攝影師販售大量女童照片 噁心群組對話全曝光

上海市一兒童寫真館攝影師被指大量出售女童的照片和特寫花絮，每次收費幾十元至幾百元（人民幣，約新台幣44元至逾440元）不等，大批家長報警求助。

5月27日，上海市公安局徐匯分局通報稱，經查，27歲陳姓男子利用其開設的攝影服務公司為兒童攝影之便，在未經當事人允許的情況下，將拍攝的照片販賣牟利。案件正進一步調查。

有網友反映，上海市徐匯區某兒童攝影師在未經家長同意下，在網上出售女童寫真照片和拍攝花絮。

截圖顯示，一間兒童寫真館在其社交平台的粉絲群內，公開討論女童的照片。此外，該寫真館的攝影師還在QQ聊天群內售賣女童照片和影片，售價由幾十元至兩百多元（人民幣，約新台幣44元至889元）不等。爆料網友稱，該寫真館的攝影師「每周都背著家長賣圖」。

爆料網友稱，該寫真館的攝影師「每周都背著家長賣圖」。圖／取自極目新聞

據介紹，該寫真館帳號在某社交平台上擁有超過2300名粉絲和2.2萬人的點讚與收藏。其微信公眾號還發布了不少女童的攝影照片，主要約拍上海女童的照片，其中有被售賣影片的女童也出現在帳號中。事後，該寫真館在多個社交平台的帳號內容已無法查看。

《新京報》報導，據網友提供的在某社交平台的部分群聊記錄顯示，2023年9月至11月，群主「清稚影記」發送多張女童照片至某群，和其他群成員的聊天內容圍繞「白絲」、「腳」、「裸足」等話題。

2024年2月、3月的群公告顯示，群內打包售賣女童的寫真照片和花絮影片，如「下週是本週拚團，xx，舞蹈服白絲+裸足；裸足、泳裝、花邊襪白絲、舞蹈服，人均200（人民幣，約新台幣889元）……」。

上海市一兒童寫真館攝影師在網上出售女童照片。圖／取自新京報 攝影師和其他成員的聊天內容圍繞「白絲」、「腳」、「裸足」等話題。圖／取自新京報

有家長稱，「清稚影記」是私人攝影師，在上海從事兒童攝影，長期在小紅書平台發帖接單，「沒想到後面有這種交易」，一些家長從網友處知曉此事後已報警。

5月27日，上海市公安局徐匯分局發布警情通報，據反映，有人在網上出售所謂的女童寫真照片。經查，27歲男子陳某某利用其開設的攝影服務公司為兒童攝影之便，在未經當事人允許的情況下，將拍攝的照片販賣牟利。目前，案件還在進一步調查中。

《極目新聞》報道，有大陸律師稱，私下大量售賣拍攝的女童照片的行為，涉嫌侵犯女童肖像權、名譽權和隱私權，女童家長可以去法院起訴，要求停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等。

此外，行為人涉嫌違反《治安管理處罰法》，公安機關可對行為人治安處罰。根據《治安管理處罰法》規定，偷窺、偷拍、竊聽、散布他人隱私的，處5日以下拘留或者500元（人民幣，約新台幣2222元）以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可併處500元以下罰款。

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文章授權轉載自《香港01》