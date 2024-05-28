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「背著家長賣圖」上海攝影師販售大量女童照片 噁心群組對話全曝光

香港01／ 撰文：林芷瑩
上海市一名兒童寫真館攝影師被指控大量販售女童的照片和特寫花絮，大批家長報警求助。示意圖／ingimage
上海市一名兒童寫真館攝影師被指控大量販售女童的照片和特寫花絮，大批家長報警求助。示意圖／ingimage

上海市一兒童寫真館攝影師被指大量出售女童的照片和特寫花絮，每次收費幾十元至幾百元（人民幣，約新台幣44元至逾440元）不等，大批家長報警求助。

5月27日，上海市公安局徐匯分局通報稱，經查，27歲陳姓男子利用其開設的攝影服務公司為兒童攝影之便，在未經當事人允許的情況下，將拍攝的照片販賣牟利。案件正進一步調查。

有網友反映，上海市徐匯區某兒童攝影師在未經家長同意下，在網上出售女童寫真照片和拍攝花絮。

截圖顯示，一間兒童寫真館在其社交平台的粉絲群內，公開討論女童的照片。此外，該寫真館的攝影師還在QQ聊天群內售賣女童照片和影片，售價由幾十元至兩百多元（人民幣，約新台幣44元至889元）不等。爆料網友稱，該寫真館的攝影師「每周都背著家長賣圖」。

爆料網友稱，該寫真館的攝影師「每周都背著家長賣圖」。圖／取自極目新聞
爆料網友稱，該寫真館的攝影師「每周都背著家長賣圖」。圖／取自極目新聞

據介紹，該寫真館帳號在某社交平台上擁有超過2300名粉絲和2.2萬人的點讚與收藏。其微信公眾號還發布了不少女童的攝影照片，主要約拍上海女童的照片，其中有被售賣影片的女童也出現在帳號中。事後，該寫真館在多個社交平台的帳號內容已無法查看。

《新京報》報導，據網友提供的在某社交平台的部分群聊記錄顯示，2023年9月至11月，群主「清稚影記」發送多張女童照片至某群，和其他群成員的聊天內容圍繞「白絲」、「腳」、「裸足」等話題。

2024年2月、3月的群公告顯示，群內打包售賣女童的寫真照片和花絮影片，如「下週是本週拚團，xx，舞蹈服白絲+裸足；裸足、泳裝、花邊襪白絲、舞蹈服，人均200（人民幣，約新台幣889元）……」。

上海市一兒童寫真館攝影師在網上出售女童照片。圖／取自新京報
上海市一兒童寫真館攝影師在網上出售女童照片。圖／取自新京報
攝影師和其他成員的聊天內容圍繞「白絲」、「腳」、「裸足」等話題。圖／取自新京報
攝影師和其他成員的聊天內容圍繞「白絲」、「腳」、「裸足」等話題。圖／取自新京報

有家長稱，「清稚影記」是私人攝影師，在上海從事兒童攝影，長期在小紅書平台發帖接單，「沒想到後面有這種交易」，一些家長從網友處知曉此事後已報警。

5月27日，上海市公安局徐匯分局發布警情通報，據反映，有人在網上出售所謂的女童寫真照片。經查，27歲男子陳某某利用其開設的攝影服務公司為兒童攝影之便，在未經當事人允許的情況下，將拍攝的照片販賣牟利。目前，案件還在進一步調查中。

《極目新聞》報道，有大陸律師稱，私下大量售賣拍攝的女童照片的行為，涉嫌侵犯女童肖像權、名譽權和隱私權，女童家長可以去法院起訴，要求停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等。

此外，行為人涉嫌違反《治安管理處罰法》，公安機關可對行為人治安處罰。根據《治安管理處罰法》規定，偷窺、偷拍、竊聽、散布他人隱私的，處5日以下拘留或者500元（人民幣，約新台幣2222元）以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可併處500元以下罰款。

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文章授權轉載自《香港01》

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