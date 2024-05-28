快訊

青鳥行動持續…3萬人晚間包圍立院抗議 北捷紅、藍線延後15分鐘收班

「養不起就別生我」…國中兒嘆爸媽再婚後如「雙亡」 繳不出學費惹心疼

用手機訊號分析群眾惹議…王義川喊「耶誕城也做過」 藍委曝新北市府說法打臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸電力負荷高峰5月刷新紀錄 多地提早因應

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸局部地區電網在5月刷新負荷高峰的紀錄，大陸多地開始提早部署因應。新華社資料照片
大陸局部地區電網在5月刷新負荷高峰的紀錄，大陸多地開始提早部署因應。新華社資料照片

大陸局部地區電網在5月刷新負荷高峰的紀錄，意味著在夏季來臨前，用電負荷將再升高。此外，大陸中電聯公布《2024年第1季全國電力供需形勢分析預測報告》則認為，預計2024年最高用電負荷比2023年增加1億千瓦。第一財經報導，包括江蘇、新疆、湖北、川渝等地都開始提早對電力進行部署。

南方電網海南電網公司訊息指出，入夏後海南電力需求增長迅猛，4月27日22時25分，海南統調最高負荷今年首創新高，達到750.5萬千瓦，比歷史最高負荷增長0.71%。次日再創新高，達772.2萬千瓦。

對於這一輪電力需求快速攀升，除了高溫天氣外，當地電網調度有關負責人提到，大量新能源汽車夜間集中充電，導致零點負荷低谷時段用電需求驟增，同樣推高電力供應需求。

大陸多地政府提早召開會議動員。國網江蘇省電力有限公司5月中旬舉行迎峰度夏電力保供準備工作會，有關負責人提出今年江蘇電網仍將面臨負荷水平持續增長、階段性高溫熱浪等雙重挑戰。

多地開始實施離峰電價政策（大陸稱深谷電價），新疆電網工商業用戶自5月起首次開始執行離峰電價政策，此外湖北、浙江、江蘇、江西等多個省份今年陸續發文，實施調整工商業用戶分時電價機制，包括峰谷時段劃分、暫緩實施尖峰電價、試行重大節假日深谷電價等措施。

而電力工程加緊腳步建設。今年重慶電網首個電力保供輸變電工程，重慶潼南高何220千伏輸變電工程在16日投運，可提升潼南地區30萬千瓦電力供應能力；四川德陽南500千伏輸變電工程25日投運，預計四川德陽電網供電能力將能提升至370萬千瓦。

新疆 電價 高溫

延伸閱讀

電力消耗持續大幅攀升 現有銅礦產量難以滿足清潔能源與電網建設需求

回侯友宜、蔣萬安憂心 卓榮泰：電價要用審議不是表決

碳費需盡快上路 彭啟明：電價較不受影響、房價調漲再了解

碳費開徵將導致電價調漲？台電：收碳費與電價無關

相關新聞

「背著家長賣圖」上海攝影師販售大量女童照片 噁心群組對話全曝光

上海市一兒童寫真館攝影師被指大量出售女童的照片和特寫花絮，每次收費幾十元至幾百元（人民幣...

陸電力負荷高峰5月刷新紀錄 多地提早因應

大陸局部地區電網在5月刷新負荷高峰的紀錄，意味著在夏季來臨前，用電負荷將再升高。此外，大陸中電聯公布《2024年第1季全...

大熊貓「福寶」6月出關見客 沒受虐打黑工

4月從南韓歸來的大熊貓「福寶」目前已結束隔離檢疫，搬入中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地繁育園，牠將於6月與公眾見面。...

安徽銅陵20多年樓齡商品房坍塌 四死一重傷

5月27日13時40分左右，安徽銅陵市郊區大通鎮龍苑小區48棟一側發生坍塌，5人失聯。央視報導，截至28日1時28分，5...

中國24省修訂「控菸」法 網友酸：根本沒看到效果

中國近年持續提高「控菸」規定。2023年起，中國44個城陸續新推出或修訂市級控菸相關法規。截至目前，已有24個省份推出市...

廣西防城港核電站4號機組投產發電 中廣核「華龍一號」全面建成

中國再一處核電站商業運轉，5月25日8時，隨著168小時試運行試驗圓滿完成，總部位於深圳的中國廣核集團宣布廣西防城港核電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。