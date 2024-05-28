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兩岸Z時代藝術創作 7月北京開鑼

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

由資深藝術策展人／作家畢依帆為兩岸Z時代藝術創作青年而策畫的交流活動，今年7月暑期在北京開鑼。活動內容以「元宇宙探戡（挑戰自我）隊」為代號的駐地創作，任務是探索藝術的當代價值，歡迎25歲以下，在文創藝術各領域有實際創作能力的青年好手，報名參加甄選。

「文明因交流而多彩，文明因互鑑而豐富」。活動主創人之一的畢依帆有感在數字時代成長的新生代年輕人，過於依賴網際網路交流，滿足於線上訊息，缺乏更真實的線下面對面的互動交流，為讓這一代在文化創意領域學習，在藝術設計相關領域具有創作能力的青年，透過兩岸交流機會，發掘創作題材，提升自我及實務能力，以實學發展生涯。

畢依帆為讓活動更能服務青年生涯發展，特邀台北市立大學都會產業經營與行銷學系孫立群教授協助輔導。

本活動接受專業推薦報名，6月10日截止收件。獲選者將免費参加，並有機票補助。歡迎到訪「畢依帆世界雜誌」(nanabee.ingo.com)，點選專頁，了解內容，並線上申請報名甄選。

台北市立大學 青年

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