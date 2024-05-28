古樂聲中 兩岸300人共祭炎帝陵

甲辰年海峽兩岸恭祝炎帝千秋聖誕大典，日前在湖南炎陵縣炎帝陵舉行，海峽兩岸各界代表近300人共祭中華民族始祖炎帝神農氏，表達敬祖情思和對炎帝精神的景仰之情。

炎帝陵是中華民族始祖炎帝神農氏的安寢聖地，享有「神州第一陵」之譽。1989年1月，台灣民眾專程赴炎帝陵謁祖，並迎回一尊炎帝木雕塑金聖像，開創台灣同胞來炎帝陵謁祖的先河，神農文化和炎帝信俗成為連接兩岸同胞的重要精神紐帶。

清晨，炎帝陵一派祥和氣氛。10時09分，擊鼓九通、鳴金九響、鳴砲奏樂，在悠揚典雅的古樂聲中，身穿古裝的年輕小夥抬著供品從祭祀廣場前端緩步拾級而上，莊重地將三牲九穀、時鮮供品敬獻於供品台上。

緊接著，炎陵中學學生在祭祀廣場表演中國古代規格最高的祭祀舞蹈八佾舞。隨後，主祭人向中華民族始祖炎帝神農氏敬香，各界嘉賓依次向炎帝神農氏敬獻花籃，全體人員向炎帝神農氏深鞠三躬和敬香。

禮砲、古樂再次響起，聖誕大典儀式禮成。祭祖人員依次進入神農大殿瞻仰炎帝塑像，領略殿內壁畫所展示的悠久炎帝文化。參觀完神農大殿，祭祖隊伍行至謁陵廣場，舉行開午門儀式。

在炎帝陵殿，還舉行東莞台商子弟學校甲辰年恭祝炎帝千秋聖誕典禮，這是該校連續17年在中華民族始祖炎帝神農氏聖誕前夕，組織校內師生代表赴炎帝陵參拜。

與此同時，湘台青年文化交流座談會在湖南省株洲市炎陵縣舉行。來自湖南工業大學、東莞台商子弟學校、中華友好城市協會100餘名兩岸青年齊聚一堂交流。

座談會上，來自海峽兩岸的專家學者圍繞「中華傳統文化在兩岸的傳承與發展」深入探討交流，共同弘揚炎帝精神，凝聚兩岸共識。

湖南省台辦副主任郭俊彥說，炎帝神農連結兩岸文化交流，是兩岸共同文化基因、血脈基因的根脈。兩岸青年朋友要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者。湖南將積極採取更有力措施推動湘台交流交往，融合發展，持續為湘台青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇，吸引更多台灣青年在湖南追夢、築夢、圓夢。

座談會上，兩岸青年代表表示，「文化，是一個民族的靈魂，兩岸文化同源、血脈相連。」、「兩岸青年應該發揮更加積極的作用，通過文化交流來增進相互了解、聯繫情誼。」、「共同為傳承和弘揚中華文化而努力拚搏、不懈奮鬥。」