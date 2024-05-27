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中國公安部整治詐騙 稱「緬北四大家族」遭毀滅性打擊
中國公安部今天表示，從2023年7月至今，已有4.9萬名電信詐騙犯罪嫌疑人從緬甸北部被移交到中國，緬北果敢「四大家族」犯罪集團遭到毀滅性打擊。
中國青年網報導，公安部今天舉行記者會，發言人李國忠說，緬北果敢「四大家族」犯罪集團的白所成、白應蒼、明珍珍、魏懷仁、劉正祥、劉正茂等重大犯罪嫌疑人「悉數抓捕到案」。
他表示，電信網路詐騙犯罪危害嚴重，民眾深惡痛絕。公安部組織「區域會戰和集群戰役」，嚴厲打擊境外詐騙集團以及境內推廣引流、轉帳洗錢、技術開發、組織偷渡等涉詐犯罪團夥，共抓獲犯罪嫌疑人8.2萬名，其中包括詐騙集團幕後「金主」骨幹426名。
此外，藉由國際執法合作機制，中國公安部先後派出多個工作組赴東南亞相關國家，搗毀境外詐騙窩點37個。
在加強預警攔截方面，2021年以來，公安機關累計處置涉案域名網址1800萬個，緊急攔截涉案資金人民幣1.1兆元（約新台幣4.8兆元）。
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