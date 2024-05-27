中國公安部整治詐騙 稱「緬北四大家族」遭毀滅性打擊

食物若保存不當、處理不完全便容易腐壞或留存有害物質，不慎吃下肚恐造成食物中毒。近日，中國大陸一名7歲女童與父親喝了自製豆漿後，女童突然在上課時表現的興奮不已，一下又說自己頭暈難受，父親則出現譫妄的症狀，就醫後才發現兩人食物中毒。

2024-05-27 17:05