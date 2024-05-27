陸女童喝「自製豆漿」突興奮碎念、頭暈 醫檢查驚：是中毒

食物若保存不當、處理不完全便容易腐壞或留存有害物質，不慎吃下肚恐造成食物中毒。近日，中國大陸一名7歲女童與父親喝了自製豆漿後，女童突然在上課時表現的興奮不已，一下又說自己頭暈難受，父親則出現譫妄的症狀，就醫後才發現兩人食物中毒。

據陸媒《錢江晚報》報導，大陸浙江一名7歲女孩珂珂（化名）和父親在某天吃早餐時，喝了一杯煮沸的自製豆漿，由於趕時間，珂珂父親等豆漿煮沸後立即盛出，將其放涼後兩人便一起飲用。

不久後，珂珂突然表現詭異，一下子興奮不已的不斷唸著「老師來了」、「我要去上課」，一下子又煩躁不安、頭暈難受，但面對醫生或家人的詢問卻又無法對答。珂珂父親則因為飲用量較多，出現明顯的譫妄症狀，送醫治療後，發現兩人均為食物中毒。

事後醫院積極搶救父女二人，珂珂的神智逐漸穩定，生命體徵也趨於平穩，珂柯父親也慢慢康復。該院醫生指出，因為豆漿含有皂素，當加熱至80度時，會讓豆漿表面產生大量泡沫，使其看起來已「煮沸」，達不到嚴格意義上的沸騰。

醫生解釋，在溫度不夠的情況下，大豆中有害物質不能被完全破壞，導致食用後可能出現中毒症狀。因此，豆漿應在完全沸騰的狀況下維持至少10分鐘，飲用才相對安全。