大陸將在青海設最大通用精密測量望遠鏡

中國大陸最大通用精密測量望遠鏡將落戶青海海西州茫崖市冷湖鎮。據中國新聞網報導，中國科學院紫金山天文台與青海省海西蒙古族藏族自治州政府5月26日簽署「4.2米地基專用天體測量望遠鏡」項目合作協議。這標誌著中國最大通用精密測量望遠鏡落戶青海海西州茫崖市冷湖鎮。

中國科學院紫金山天文台正高級工程師平一鼎表示，中國目前尚沒有4米級別口徑的天文望遠鏡，規劃中也沒有大口徑通用精測設備。「4.2米地基專用天體測量望遠鏡」項目投資約人民幣3億元，建成後將是中國大陸最大的通用精密測量望遠鏡，和國際上最大的天體測量專用望遠鏡，可廣泛服務於各類天文科學目標。

冷湖天文觀測基地位於海西州茫崖市冷湖鎮賽什騰山區域，平均海拔約4,000米。中外天文界認為，青海冷湖賽什騰山在地理位置、氣候、空氣潔淨度和海拔高度等方面，具有開展天文觀測研究的獨特優勢，可滿足光學/紅外大天文設備科學研究需求。