三星堆特種郵票 呈現多元古蜀文化

近日，三星堆特種郵票正式發行。在方寸之間呈現厚重多元的古蜀文化，有助於促進三星堆與其他地區間的文化交流，展示其歷史、自然景觀、藝術作品或其他獨特元素。

三星堆主題郵票此前曾發行兩次。第一次為2001年大陸與埃及聯合發行的《古代金面罩頭像》特種郵票1套2枚，發行三星堆金面罩頭像2500萬枚，圖坦卡金面罩頭像1700萬枚。第二次為2012年發行《三星堆青銅器》特種郵票1套2枚、小型張1枚，發行量1060.15萬套。

此次特種郵票名稱為《博物館建設（二）》，三星堆博物館與大陸其他4家博物館共同構成本套郵票主題。郵票版式1套5枚，三星堆博物館文物副票1枚，明信片、郵折、郵冊等郵品4種。

三星堆特種郵票，是首次採用主附票設計形式發行的博物館建設系列郵票，主票彰顯了穩定而極富張力的建築美感，附票展現了古蜀文明的燦爛輝煌和悠久的歷史傳承，對宣傳以三星堆為代表的大陸文博事業、傳播古蜀文化具有重要意義。