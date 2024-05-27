北京大運河3航線 旅遊新潮流

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
傍晚時分，一艘遊船駛向大運河景區五河交匯處。圖／本報北京傳真
傍晚時分，一艘遊船駛向大運河景區五河交匯處。圖／本報北京傳真

繼城市漫步（Citywalk）火爆之後，乘船遊覽成為時下北京城市旅行的新潮流。河流是城市的水脈，也是文脈。北京三條文化帶之一的大運河文化帶，途經昌平、海淀、西城、東城、朝陽、順義、通州等區，三條已開通的遊船航線訴說古韻今風，備受市民遊客青睞。

初夏時節，古香古色的遊船行駛在碧波蕩漾的南長河上，兩岸翠柳如幕，正是「長河觀柳」的好時候。南長河在歷史上曾作為京城漕運引水河道，保障京杭大運河北京段的水利暢通。自明朝起，這條河道成為皇家去往頤和園、萬壽寺行宮的必經水上御路，因此也被稱為「皇家御河」。

南長河遊船航線途經紫竹院公園、北京藝術博物館（萬壽寺）、麥鐘橋等景區，沿線古蹟眾多。尤其船行至萬壽寺對面時，兩岸古色古香的建築增多，亭台、廊道、傳統中式風格的欄杆等融入河岸景觀設施，堪稱北京所有遊船航線中最具古韻的一條。　

與傳統古樸的南長河不同，位於朝陽區的亮馬河，被網友評價為北京最具時尚范兒的河流。

明朝永樂年間，當時朝廷曾將禦馬苑設在這裡，因馬匹要清洗和晾曬，所以被稱為「晾馬河」，後諧音為「亮馬河」。

亮馬河穿越多個使館區、商圈、公園，打造了80萬平方米的亮馬河國際風情水岸，並實現6公里旅遊通航。遊船沿線高樓大廈林立，岸邊的餐廳、酒吧、咖啡館各具特色，步道、綠蔭、親水平台既實用又豐富景觀。去年，航線上24座形態各異的跨河橋亮相，更為亮馬河增添了別致風情。

位於通州區的北運河，是京杭大運河的北起點。在大運河北京段內乘船遊覽，宏偉的大光樓、古樸的燃燈塔、現代樓宇鱗次櫛比的運河商務區，還有東關大橋、玉帶河大橋等風格各異的跨河橋，讓遊客彷彿置身一場穿越時空的旅程。遊船行至大運河森林公園附近，朱紅色的三重觀景閣和大片的荷花交相輝映。

繼續順流而下，開闊的空間和茂密的植被是更加接近自然的水域風光和郊野風情，讓久居城市的人們感受到難得的舒適曠達。

未來，北京將有越來越多的河流開通旅遊航線，讓京城的水脈、文脈流淌不息。

北京 航線

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