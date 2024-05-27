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兩岸微流行／麥草治沙 沙漠倒退20公里

聯合報／ 記者廖士鋒
包蘭鐵路周圍已經形成綠色長廊。圖／取自人民鐵道微信公眾號
包蘭鐵路周圍已經形成綠色長廊。圖／取自人民鐵道微信公眾號

中國大陸沙漠防治工作已投入數十年經歷，也達成特殊成果，像一九五八年通車的「包蘭鐵路」，號稱大陸首條沙漠鐵路，雖曾一直遭沙漠吞沒，但當地發明「麥草方格治沙法」，使鐵路得以順利通行，同時使沙漠倒退廿公里。

據「綠色中國」與中新社報導，包蘭鐵路剛開通時，每年發生沙害斷道三百餘次，全線嚴重沙塵破壞率逾八成五，最嚴重的五十五公里寧夏中衛段，需六次穿越騰格里沙漠，列車常常因風沙掩蓋路軌而被迫停車。

當地發明麥草方格治沙法，將廢棄麥草以方格形狀鋪在沙上，留麥草的三分之一或一半自然立在四周，再將方格中的沙土移到四周麥草根部，使麥草豎立在沙地。露出的麥草能有效固定流沙，保護草方格中種下的草籽和樹苗不被風沙吞沒，待三至五年麥草風化時，成活的林草就能形成固定的植物草方格。

寧夏中衛市國有林業總場林業工程師唐希明表示，他自製一種「干」字形鐵制「造林神器」，能將固沙關鍵的植物根系末端直接送入濕沙層，用這種工具栽植檸條，成活率能達八成五以上，造林的成本降低五成。

經四代治沙人探索，寧夏形成「五帶一體」防風固沙體系，包括「固沙防火帶」、「灌溉造林帶」、「草障植樹帶」、「前沿阻沙帶」及「封沙育草帶」等，如今的包蘭鐵路兩側已形成寬約一公里的綠色長廊，有效控制區內風沙活動，確保這條全球首條通過高大流動沙丘的沙漠鐵路暢通無阻，也使沙漠倒退，實現「人進沙退」。

工程師 林業

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