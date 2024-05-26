突發雷擊！大陸知名黃山風景區飛來石傳天災 13人受傷
中國知名景區安徽黃山遊客眾多的飛來石景點，昨天下午4時左右發生強烈雷擊，當場造成13人受傷，其中1人因灼傷轉送其他醫院治療，其餘傷者經救治後已經出院。飛來石景點事後已被臨時封閉。
由於造成多人受傷，黃山飛來石雷擊事件昨晚一度成為中國網路熱搜消息。綜合中國媒體報導，黃山風景區綜合執法局今天為此發布此次雷擊的處理通報，提及上述內容。
根據通報，黃山風景區昨天下午4時13分獲報，指飛來石區域出現突發雷擊，導致遊客受傷。景區接報後啟動緊急救援方案，調集應急、醫護等救援人員在4時25分趕到現場，將13名受傷遊客轉運到山下的醫院，並組成工作小組，並由相關負責人趕赴醫院探望慰問。
通報指出，經初步調查，這一突發雷擊擊中飛來石周邊的護欄等設施，造成碎石飛濺擊傷附近遊客。
截至目前為止，傷者中除1名遊客因灼傷而轉院觀察治療外，其餘傷者經治療後均已離院。
通報提到，飛來石景點已臨時關閉，近日將組織專業機構現場勘察，盡快修復。黃山景區並將同步查找問題，進一步強化雷電預測預警和應急防範處置工作。
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