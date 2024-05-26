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北京地標要遷了！李自成銅像將回老家陝西 陸網遐想不斷：誰怕闖王？

中央社／ 台北26日電
北京昌平李自成像搬遷移至陜西商洛「闖王寨」景區。取自北京日報
北京昌平李自成像搬遷移至陜西商洛「闖王寨」景區。取自北京日報

中國媒體報導，座落在北京市西北郊的知名地標李自成銅像，將被遷往陝西省商南縣的李自成老家景區，引起議論及聯想。部分中國民眾認為，李自成在歷史上以領兵造反覆滅明朝聞名，遷離李自成銅像是否有擔憂歷史重演的考量。

這座以李自成騎馬為造型的銅像，建成年代已不可考。約在1994年前後，這座銅像從距北京市區稍近的德勝門外小營橋一帶遷至較遠的昌平區西關，座落在道路交叉的圓環內，從此成為知名地標。許多往來北京市區與明十三陵、八達嶺長城的民眾常會經過，特別是單車族及路跑族，更常將李自成銅像作為中途休息站及集合地。

綜合新京報報導及北京市政府發布，日前李自成銅像已啟動搬遷工程，周圍已開始搭建鷹架。據銅像所在地的昌平區文旅集團表示，李自成銅像計劃遷移至陜西省商南縣的「闖王寨」景區，李自成「終於回到陝西老家」。

報導指出，商南縣的「闖王寨」景區屬中國4A級景區，是中國境內最大、最具特色的「闖王文化」景區。而為迎接李自成銅像搬遷，商南縣近日將在「闖王寨」景區隆重舉辦搬遷落成儀式。

至於遷移後的李自成銅像舊址，據報導，昌平區政府表示，將對舊址所在的圓環道路、配套設施進行改造提升，進一步提升整體環境品質，服務民眾交通、休閒需求。

但對於已經矗立30年的李自成銅像，官媒突然宣布要遷出北京，引起不少北京市民及網友熱議。其中不少民眾表示，每次去長城、十三陵方向，只要看到李自成像就知道要「出北京了」或「進北京了」，如今就要拆了，怪可惜的；還有人表示，「好好的拆它幹麼，老家想要，再雕一座不行嗎？」。

一些中國民眾則聯想到，自號「闖王」的李自成在明末起兵反叛，最後攻下北京，導致崇禎皇帝自縊及明朝覆亡的歷史，紛紛以隱晦的方式發表看法。諸如「誰怕闖王？」、「這樣不好啊，李自成會回來的」、「非常符合歷史，那我朝（指中共）豈不是…」、「還是有人害怕李自成的」、「呵呵，當年人家也是送快遞的（指李自成曾任職驛站）」。

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