短裙妹大鬧香港便利商店！喝醉沒付錢嗑「霸王泡麵」還狂罵 店員1招KO

在便利店要先付款再進食是常識吧？近日有網友深夜在7-Eleven便利店目擊「醉娃鬧事」，1名醉酒短裙女因手機載入問題，未完成轉賬卻以為已付款，在店內進食2個杯麵。店員阿姐上前提醒她要先結賬，卻反遭對方喝罵，女子脫掉鞋子赤腳站在店內，更把垃圾、麵汁弄到四處都是，最終店員決定報警處理。

該名網友在Facebook群組「西環變幻時」發文並上傳照片，表示日前深夜時間，在香港島山道1間7-Eleven便利店內，有1名喝醉的女子因未完成付款就食店內杯麵，因而與當值店員發生口角，店員最終報警處理。

樓主指，當晚該名女子挑選了2個杯麵後，發現銀包沒有現金，便改以電子支付方式，不過手機畫面未成功載入，女子卻以為已完成付款，便拿着2個杯麵到一旁加熱水進食。店員阿姐發現未收到款項，於是上前叫女子再次到櫃台付款，惟女子再進行支付時仍未能成功載入，「她就再去用Alipay付錢，但還是load（載入）不到。所以惱羞成怒發脾氣」。

樓主當時也在店內，發現女子以英文粗口「惡言侮辱」店員阿姐，於是以手機快手拍下照片，「我快速拍了照片，被她發現後馬上就罵我」。

從照片可見，該名身穿黑色短裙的女子眼神迷濛，手提高跟鞋，正赤腳靠在雪糕凍櫃旁。而一旁供食客使用的餐桌上放了2個杯麵，其中1個已經打開，不過塑料包裝卻被扔在地上。地板也沾了杯麵的湯汁，還有數張浸濕了的紙巾。樓主指對方「沒錢給還搞得一地垃圾」，最終店員需報警，請警員前來調解才了事。

貼文引起網友熱議，有網友指出深夜時間便利店時有發生醉酒鬧事的類似事件，認為此時段當值的店員要「特別機警、眼觀四方」，又表示「便利商店常常有這種事發生，不過就不明白為什麼喝醉了不是回家，是去7-11，最奇怪的是為什麼喝醉還不給錢」、「一天到晚惹麻煩」、「阿姐（店員）不好運」。

女子赤腳靠在雪糕凍櫃旁，而其中1個杯麵已經打開，塑料包裝卻被扔在地上。地板也沾了杯麵的湯汁，還有數張浸濕了的紙巾。圖／截自FB社團「西環變幻時」 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》