快訊

抨擊「躺平者」...京東劉強東撂狠話：業績不好、不拼搏的人全數淘汰

出門記得帶傘！2縣市晚間大雨特報 慎防雷擊、強陣風

掰了？傳三星產晶片散熱、效率受影響 Google Pixel 10晶片將轉單台積電

短裙妹大鬧香港便利商店！喝醉沒付錢嗑「霸王泡麵」還狂罵 店員1招KO

香港01／ 撰文／夏洛特
近日有網友深夜在7-Eleven便利店目擊「醉娃鬧事」，1名醉酒短裙女因手機載入問題，未完成轉賬卻以為已付款，在店內進食2個杯麵。情境示意圖。圖／Ingimage
近日有網友深夜在7-Eleven便利店目擊「醉娃鬧事」，1名醉酒短裙女因手機載入問題，未完成轉賬卻以為已付款，在店內進食2個杯麵。情境示意圖。圖／Ingimage

在便利店要先付款再進食是常識吧？近日有網友深夜在7-Eleven便利店目擊「醉娃鬧事」，1名醉酒短裙女因手機載入問題，未完成轉賬卻以為已付款，在店內進食2個杯麵。店員阿姐上前提醒她要先結賬，卻反遭對方喝罵，女子脫掉鞋子赤腳站在店內，更把垃圾、麵汁弄到四處都是，最終店員決定報警處理。

該名網友在Facebook群組「西環變幻時」發文並上傳照片，表示日前深夜時間，在香港島山道1間7-Eleven便利店內，有1名喝醉的女子因未完成付款就食店內杯麵，因而與當值店員發生口角，店員最終報警處理。

樓主指，當晚該名女子挑選了2個杯麵後，發現銀包沒有現金，便改以電子支付方式，不過手機畫面未成功載入，女子卻以為已完成付款，便拿着2個杯麵到一旁加熱水進食。店員阿姐發現未收到款項，於是上前叫女子再次到櫃台付款，惟女子再進行支付時仍未能成功載入，「她就再去用Alipay付錢，但還是load（載入）不到。所以惱羞成怒發脾氣」。

樓主當時也在店內，發現女子以英文粗口「惡言侮辱」店員阿姐，於是以手機快手拍下照片，「我快速拍了照片，被她發現後馬上就罵我」。

從照片可見，該名身穿黑色短裙的女子眼神迷濛，手提高跟鞋，正赤腳靠在雪糕凍櫃旁。而一旁供食客使用的餐桌上放了2個杯麵，其中1個已經打開，不過塑料包裝卻被扔在地上。地板也沾了杯麵的湯汁，還有數張浸濕了的紙巾。樓主指對方「沒錢給還搞得一地垃圾」，最終店員需報警，請警員前來調解才了事。

貼文引起網友熱議，有網友指出深夜時間便利店時有發生醉酒鬧事的類似事件，認為此時段當值的店員要「特別機警、眼觀四方」，又表示「便利商店常常有這種事發生，不過就不明白為什麼喝醉了不是回家，是去7-11，最奇怪的是為什麼喝醉還不給錢」、「一天到晚惹麻煩」、「阿姐（店員）不好運」。

女子赤腳靠在雪糕凍櫃旁，而其中1個杯麵已經打開，塑料包裝卻被扔在地上。地板也沾了杯麵的湯汁，還有數張浸濕了的紙巾。圖／截自FB社團「西環變幻時」 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
女子赤腳靠在雪糕凍櫃旁，而其中1個杯麵已經打開，塑料包裝卻被扔在地上。地板也沾了杯麵的湯汁，還有數張浸濕了的紙巾。圖／截自FB社團「西環變幻時」 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

醉漢疑打暈城巴車長喊「八達通」輕撫頭安慰 網：為什麼要摸他的頭

元旦倒數喝太多 男疑醉酒港鐵車廂小便 網歪樓：腳都濕了

文章授權轉載自《香港01》

7-11 便利商店 店員 香港

延伸閱讀

岳父母連寄海鮮3個月…女婿崩潰退群組 竟是「1疾病」惹禍

誤將蛤蜊當貝殼！小孩嗨撿「72顆特有種」 單親媽嚇收287萬罰單

坐車到一半「這舉動」惹怒男友 妹子被罵下車崩潰求解：真的忍不住

19歲外送員色誘尪上床！正宮怒刷餐廳1星負評 網一見員工留言笑翻

相關新聞

大陸星巴克不讓坐？趕人影片獲證實「消費入座」 陸網：不消費去坐著合適嗎

近期一間位於陝西西安的星巴克傳出「要求顧客消費，否則就離去」的消息，在網路上引起一陣討論。對此，星巴克官方客服回應稱，星巴克的確有「消費入座」一事…

黃埔軍校建校百年！湖南辦紀念活動「喊話凝聚統一力量」

今年是黃埔軍校（現中華民國陸軍軍官學校）建校百周年，中國大陸各地持續舉辦紀念活動，以推動對台交流。據中新社，湖南省25日...

短裙妹大鬧香港便利商店！喝醉沒付錢嗑「霸王泡麵」還狂罵 店員1招KO

在便利店要先付款再進食是常識吧？近日有網友深夜在7-Eleven便利店目擊「醉娃鬧事」，1名醉酒短裙女因手機載入問題，未完成轉賬卻以為已付款，在店內進食2個杯麵…

招專業性約聘公務員！陸多地聘僱年薪上看350萬 學者：與專業人才緊缺有關

澎湃新聞今日報導，近期中國多地區以高薪公開招聘光電、航空等專業性約聘公務員，一些職位的年薪可達人民幣60萬至80萬元（約...

世界首例！安徽71歲男植入豬肝 能下床走動了

中國近日完成世界首例豬肝移植活體人手術，術後七天病人已下地活動。這是由安徽醫科大學第一附屬醫院孫倍成教授團隊和雲南農業大...

陸碩博士不再吃香？求職錄取率首度低於學士生

官方數據顯示，4月大陸全國城鎮不包含在校生16至24歲勞動力失業率為14.7%，較1月略高0.1個百分比。同時，在研究生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。