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黃埔軍校建校百年！湖南辦紀念活動「喊話凝聚統一力量」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
湖南紀念黃埔軍校建校百周年。取自中新社
湖南紀念黃埔軍校建校百周年。取自中新社

今年是黃埔軍校（現中華民國陸軍軍官學校）建校百周年，中國大陸各地持續舉辦紀念活動，以推動對台交流。據中新社，湖南省25日在邵陽武岡市舉行「傳承黃埔精神，共促復興偉業」紀念活動，地點選在黃埔軍校第二分校舊址一武岡市第二中學。會上，大陸黃埔軍校同學會副會長陳知庶說，要為促進祖國和平統一作出新時代黃埔人應有貢獻。

據中新社，黃埔軍校第二分校，自1938年從武漢遷至湖南武岡，到1945年奉命裁撤期間，共培育出2萬3,000多名學員。

在此之下，25日，主題為「傳承黃埔精神，共促復興偉業」的湖南省紀念黃埔軍校建校100周年活動，在黃埔軍校第二分校舊址一武岡市第二中學舉行，同時，湖南還舉辦「黃埔論壇」、紀念抗日戰爭勝利70周年、湘台兩地退役將領及親屬聯誼交流、湘台青年黃埔情緣行等活動，促進對台交流。

活動上，湖南省委常委、省委統戰部部長隋忠誠指出，湖南全省要以這次紀念活動為契機，高舉愛國主義旗幟，大力弘揚黃埔精神，進一步加強黃埔史料研究宣傳，講好湖南黃埔故事；深化黃埔工作創新實踐，提高聯繫服務水準 ；統籌各方資源，為推動反「獨」促統工作貢獻湖南力量。

陳知庶說，廣大黃埔同學及親屬，要以黃埔精神為紐帶，不忘黃埔初心，深化黃埔情緣，為持續深化兩岸交流交往、促進祖國和平統一作出新時代黃埔人應有貢獻。

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