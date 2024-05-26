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招專業性約聘公務員！陸多地聘僱年薪上看350萬 學者：與專業人才緊缺有關

中央社／ 台北26日電
近期中國多地區以高薪公開招聘光電、航空等專業性約聘公務員，一些職位的年薪可達人民幣60萬至80萬元（約新台幣267萬至356萬）。圖為3月福州公務員錄用筆試考點外，考生正抓緊復習。中新社資料照
近期中國多地區以高薪公開招聘光電、航空等專業性約聘公務員，一些職位的年薪可達人民幣60萬至80萬元（約新台幣267萬至356萬）。圖為3月福州公務員錄用筆試考點外，考生正抓緊復習。中新社資料照

澎湃新聞今日報導，近期中國多地區以高薪公開招聘光電、航空等專業性約聘公務員，一些職位的年薪可達人民幣60萬至80萬元（約新台幣267萬至356萬）。學者表示，這與專業人才緊缺有關。

報導指出，近期中國江西、浙江、重慶、甘肅等多地公開招聘約聘制公務員。中國人民大學公共管理學院教授馬亮對此表示，此舉與政府部門專業人才緊缺有關，不少涉及重大項目和重大改革的工作，需要較強的專業性，是目前多數公務員所不具備的。因此採用約聘製，按需求遴選，避免等待固定的公務員考試周期。

報導說，觀察近期約聘制公務員職缺，可發現集中於太陽能光電新能源產業、航空產業、先進裝備製造產業、數位經濟產業等專業領域。由於專業性強、門檻較高，相對薪水也高。

此外，像是浙江金華公開招聘的15名約聘公務員均為高級主管，有的還要求擔任過國家部委或是曾在500大企業工作過，因此稅後年薪可達人民幣60萬至80萬元。

馬亮和中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家皆指出，這種高薪情況很正常，因為專業技術人才在原本職位的薪資待遇、發展前景與工作氛圍就較好，因此薪資需要與市場接軌才能吸引人才。

報導指出，中國約聘制公務員自2007年上海與深圳率先試點實施。以四川省為例，截至2022年四川有48名約聘制公務員，超過全中國約聘公務員的1/3。用人單位普遍反應約聘公務員發揮作用超過預期。

但也有業界人士指出，有些約聘人員沒有達到預想的標準，卻沒有合適的辭退機制。另外，約聘公務員的晉升空間、考核機制、招聘公平性也有人質疑。

竹立家也指出，雖然近年約聘制公務員職缺較多，但只是一種補充形式，不會成為主流現象，「凡進必考」仍是中國招錄公務員的原則。

公務員 職位 職缺 薪資

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