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搜不到馬雲歷史訊息？簡體中文網路資訊「斷崖式銳減」 分析指原因

中央社／ 台北26日電
中國網路最近熱議簡體中文網路資訊斷崖銳減，有網友發現在搜尋引擎巨頭百度搜索「馬雲」，時間設定1998年至2005年，結果顯示訊息僅有1則。美聯社
中國網路最近熱議簡體中文網路資訊斷崖銳減，有網友發現在搜尋引擎巨頭百度搜索「馬雲」，時間設定1998年至2005年，結果顯示訊息僅有1則。美聯社

中國網路最近熱議簡體中文網路資訊斷崖銳減，有網友發現在搜尋引擎巨頭百度搜索「馬雲」，時間設定1998年至2005年，結果顯示訊息僅有1則；分析指原因是傳統文字內容網站迅速減少，並逐步消亡。

美國自由亞洲電台24日報導，近日一篇探討中國「中文互聯網正在加速崩塌」的文章熱傳，文章作者指出，在百度上搜索「馬雲」這兩個字，把時間設定在1998年到2005年，能搜出來的訊息，令人意外的不是1000萬則也不是100萬則，答案則是1則。

換言之，如果網友想獲取2000年前後關於馬雲的經歷、報導、談話及馬雲的發展史等原始訊息，幾乎不可能。

而且不僅僅是馬雲，搜尋馬化騰、雷軍、任正非等知名企業家結果也都一樣。

文章指出，幾乎所有在那個年代曾經紅火過的簡體中文網站，如網易、搜狐、校園BBS、西祠胡同、凱迪貓眼、天涯論壇、校內網（人人網）、新浪博客、百度貼吧、以及大量的個人網站等，在一定年份之前訊息都已經完全消失。

唯一例外的是新浪網，還能找到一些十幾年前的訊息，但也是極少數的寥寥幾條，其他99.9999%以上的內容，全都消失了。

文章認為，中文互聯網正在迅速崩塌，這兩年來，網上能找到的原始資料，每年都以斷崖式的速度在銳減。

澳洲雪梨科技大學教授馮崇義表示，這種現象讓人感到驚悚、恐怖，原因在於制度，無論是出於經濟還是政治方面的考量。如果從政治考量，過去的灰色現在變成黑色。現在多了監控，反間諜法等，讓網站營運商們不堪重負，把訊息毀滅掉。

討論科技的微信公眾號「月光博客」25日發文進一步分析，據Web Techmology Surveys網站，統計自2013年到2024年，主要網站網頁內容語言使用趨勢，中文網頁的數量從4.3%降到1.3%，10年間下降70%。

另據中國互聯網路訊息中心資訊，自2018年12月到2023年12月，中國的網站數量從544萬下降到388萬，5年時間內下降近30%，這一數據反映了網頁數量減少的嚴峻形勢。

文章指中國網民規模達10.92億人，網路普及率達76.4%，網民數占全球的19%，但網頁的數量卻在10年間下降了70%，網站數量在5年間下降了30%，這的確說明，中國內容網站正在迅速減少，並逐步消亡。

文章認為，這樣現象的原因與中國網路市場被少數幾家大型科技公司壟斷，不僅限制了內容的多樣性，還進行內容控制，小型網站除難以競爭退出，中型網站也因廣告收益下降而難以為繼關站。

此外，新型態的內容網站興起，市場轉向影音及直播等型態，也造成傳統網頁內容的創作和發布趨於減少。

百度 網路

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