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大陸星巴克不讓坐？趕人影片獲證實「消費入座」 陸網：不消費去坐著合適嗎

香港01／ 撰文／許祺安
期一間位於陝西西安的星巴克傳出「要求顧客消費，否則就離去」的消息，在網路上引起一陣討論。新華社資料照
期一間位於陝西西安的星巴克傳出「要求顧客消費，否則就離去」的消息，在網路上引起一陣討論。新華社資料照

近期一間位於陝西西安的星巴克傳出「要求顧客消費，否則就離去」的消息，在網路上引起一陣討論。對此，星巴克官方客服回應稱，星巴克的確有「消費入座」一事，如果不消費會被店員禮貌勸離，但星巴克不會強制顧客消費。

陸媒《頭條新聞》報道，有大陸網友發布影片稱，近日陝西西安一家星巴克員工將剛坐下的男子驅趕走。根據網傳影片顯示，男子詢問「不讓坐是吧？」星巴克員工則回應，「你要坐就手機下單，你可以去商場那邊坐。」最終，這名男子起身離開。

影片拍攝者表示，他看到這名男子剛坐下一分鐘就被勸離，稱店員一共勸走了3波人，當時也沒多少人，不理解為什麼不讓坐。報導表示，經搜索發現，有多位網民在社交平台反映，星巴克開始實行「消費入座」。

相關消息經網路流傳，不少網友在看到這段影片後，紛紛留言表示「你開飯店不吃飯去你那坐著你同意嗎？」、「他這是消費場所不是廣場」、「我不消費，都不好意思坐那」、「人家開店做生意的，不消費都去坐著合適嗎？」

陸媒《澎湃新聞》報導，經致電星巴克上海臨平路門店以及海拉爾門店，得到的答覆均為不會不允許無消費的客人入座，但是人多的時候，會協商將座位留給有消費的顧客。

《澎湃新聞》隨後致電星巴克官方客服，詢問是否有「消費入座」的規定，報道稱，人工客服人員反覆表示，「我們將致力於為顧客提供更好的體驗」，但始終不願意正面回答是否有「消費入座」規定的問題。

陸媒《羊城晚報》報導則指向，星巴克官方客服回應證實，的確有「消費入座」一事，如果不消費會被店員禮貌勸離，但星巴克不會強制顧客消費。

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文章授權轉載自《香港01》

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