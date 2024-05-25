香江風情／香港寶地 奇人奇事不絕

香港寶地，現在雖然「遍地黃金」不再，但有滿城奇人異士，特別故事，所以香港雖然有很多很多的變，但社會層面的多彩多姿，仍然沒變。

先簡單說說兩個特別故事的最新發展，一個是那一直沒有煙消雲散阿拉伯的「阿里王子」，又有新故事。「阿里王子」故事，就是港府力邀各國豪門到香港設立「家族辦公室」，其間有位阿拉伯王子說要背重金來。但到要開光放鞭炮那天，「阿里王子」說家中有事臨陣飛走，事後有人說他只是在菲律賓當駐場歌手。

故事沒結束，最新消息是王子又要來了。王子家族辦公室的行政總裁麥懿睿向一間報紙說，王子將會再來香港，而且是五月底就來。但王子在杜拜的禮賓和安全事務主管Marco Carenzi找到那間報紙，說麥懿睿無權代表王子，在王子旗下公司無權話事等等。王子來不來，再蒙面紗。

另一單奇特故事，也跟外國人要來香港有關，這回說的是韓國過氣藝人、前流行天團BIGBANG成員勝利，說這前男藝人申請以特殊人才入境計畫，申請到香港定居和做生意。

問題在於，這韓國過氣藝人二○一九年曾有性犯罪醜聞，被判刑十八個月，去年二月刑滿出獄。港府星期四主動澄清，沒有接獲該人入境計畫的簽證申請，又說香港審批人才入境計畫嚴格，只有合資格人士才能獲批。

回頭看香港本地人，那可是人才濟濟，又有奇才現身，那是一個二十五歲的男人，一人分飾多角的電詐集團骨幹，電詐一般都用電話詐騙，這位奇人願現身約見被騙者，他一人分飾中國制服公安、手持委任證的香港警察，還有身著西裝的特務等等。

按香港警察新界南總區刑事總督察庾博瀚的說法，這位奇才騙倒的事主（被害人）包括學生、家庭主婦、售貨員和文員，那些人上月分別接獲假冒中國公安的電話，指控他們涉及中國洗黑錢和其他刑事犯罪活動。騙徒訛稱案件涉及香港執法人員及銀行職員，以案件保密及避免影響辦案為由，警告事主不可洩露案情，否則即時被逮捕及凍結資產，以斷絕他們與其他人聯絡。

最奇的是，這騙子還與事主相約見面，要求事主簽署印有中國公安及香港金融管理局蓋印的偽造保密協定，其後要求以現金或轉帳方式交巨額保證金，以證明自身清白，並承諾調查案件後會歸還款項，要求事主以現金或轉帳方式交付巨額保證金自證清白，收了錢騙子就逃之夭夭，據說騙案五宗，至少得手四百萬港元。

順便說說，香港警察防止罪案辦公室高級督察李金鵬表示，香港警方今年首三個月錄得四百七十四宗電話詐騙案，其中一百六十八宗為假冒官員騙案，損失金額達七億六千萬港元，比去年同期上升超過三倍。