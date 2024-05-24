建構台灣新聞一張網 浙江兩岸融媒體平台揭碑

浙江省兩岸融媒體平台23日在浙江報業集團揭碑，該平台以推動兩岸交流，加強兩岸傳播，促進兩岸融合，構建「網、微、端、視」涉台內容生產，並打通省、市、縣（區）三級，構建台灣相關新聞一張網。

據了解，該平台用筆尖記錄浙台交流故事，用鏡頭見證浙台融合發展，一系列獨具特色的新媒體及全媒體產品引發台灣青年們的廣泛關注與點贊，打造出了一條涉台傳播新路徑。

參與揭碑儀式的台灣青年許立風表示，很期待平台揭牌以後啟動更多兩岸青年的交流活動，拉近兩岸同胞間的距離，增進彼此的瞭解。

未來，該平台將突出涉台傳播特色，以新媒體賦能，構建立體化、多樣化、融合化的現代涉台傳播體系，以行動端、新媒體為主要渠道，建構兩岸青年、媒體交心交流合作平台，兩岸融合發展的平台。

活動現場還舉行首檔兩岸青年鄉村真人秀節目《了不起的鄉村》、茶金歲月台青品味茶文化專題視頻展播啟動儀式。

參與《了不起的鄉村》拍攝的台青余紀萱說，「我覺得浙江的鄉村很像外婆做的八寶飯，既傳統又創新，既包容又有人情味，每一口都不知道下一口的滋味，會讓人很驚喜。」

余紀萱表示，浙江鄉村的特別之處，在於它非常包容，「你會在浙江的鄉村看到數字、科技，也可以看到傳統和文化。我希望能夠讓更多的台灣朋友們，看得到，有興趣，走進來。」