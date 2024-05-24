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陸湖北孝昌精神障礙患者持刀傷人 8死1傷

中央社／ 台北24日電

據央視新聞報導，中國湖北省孝昌縣小悟鄉昨天上午9時許發生一起精神障礙患者持刀傷人案，造成8人死亡、1人受傷。其中，年逾80歲的嫌犯母親也遇害。

據報導，目前，嫌犯已被公安機關控制。經查，盧姓嫌犯，53歲，初篩為三級精神障礙患者，等司法鑒定。目前，孝昌縣已成立工作專班，全力做好相關善後工作。

據紅星新聞，當地多位村民今天指出，嫌犯是小悟鄉橋灣村6組的一名中年男子。傷人事件造成多人死亡，其中包括嫌犯80多歲的母親，受害者大多是中老年人。傷人事件發生後，橋灣村已被嚴格管控。

當地多位村民還表示，嫌犯有多年的精神病史，長期吃藥控制，也去過康復醫院，「但此前未明顯出現過打人、傷人的傾向」。

嫌犯的一名族人說，嫌犯生於1971年，妻子已去世多年，他兒子目前10多歲。嫌犯長期與年邁的父母住在一起，事發時，其父親正外出勞作，逃過一劫。

患者 老年人

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