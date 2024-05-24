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台灣人上海推動社區營造 貼近日常不打高空

中央社／ 上海24日電

海峽兩岸不時氣氛緊繃，來自台灣、在上海生活近20年的麥子，跳開意識形態或宣傳語言，透過藝術創作日常生活主題來連接滬台兩地，用草根方式在上海推動社區營造

「上海50」是麥子（本名梁忠）策劃的展覽活動，目前在上海商業體「龍華會」展出，以繪畫創意展示上海生活的細節，包含食物、用品、景觀、人情味等，路過的民眾人人都可拿上畫筆，在小卡上留下自己的上海記憶。麥子說，這不只是畫畫，而是由「市民藝術家」共創的活動。

展覽牆上，麥子還畫了台灣啤酒、米糕、蔥花麵包等台灣日常飲食，介紹屬於台灣人的生活味。

麥子早年曾在台灣媒體擔任記者，隨著當時報社倒閉，2005年他到上海復旦大學就讀博士班，攻讀國際關係領域。儘管畢業後沒有繼續學術道路，也沒有在專業領域耕耘，但在復旦的期間，卻讓他有了一段觀察和適應不同體制生活的緩衝期，也更加認識上海。

從小就喜愛藝術的麥子，目前正職是平面設計師。他創立了「速寫上海」興趣小組，參與許多社區與街道的活動，希望畫畫活動能更多與社會有關聯，也因此他在業餘逐漸轉向了社區營造的工作，除了辦活動， 還能增進一群人互相了解與認同。

麥子觀察，相對於台灣人有更多對消費社會的反思和對傳統生活的珍惜，上海人普遍不喜歡談過往不光彩的苦日子，談到1930年代的風華、名人故居等則十分自豪。譬如西式建築武康大樓成為網紅打卡點，但全中國的第一個工人新村曹楊新村，卻不是那麼多人提及。但他個人更喜歡以貼近居民日常的方式來感受生活環境。

一個台灣人在上海做社區營造，是否曾招來質疑？麥子說，目前沒有人直接跟他這麼說，就算有人這樣想也很正常。

他說自己雖然戶籍在台灣，但畢竟在上海跟此地民眾一同生活，所以也是這個社區的成員之一，就有資格來做這樣的事情，「戶籍只是人的屬性之一」。

和麥子一起做「上海50」直播節目的退休上海導遊田煥龍說，一開始覺得這些物品太平常、太生活了，但是透過問答、回憶過往細節以及照片展示，發現關心的人也蠻多的，特別是插隊落戶（1950年代到1970年代的上山下鄉運甕）那一集，有特別多人看，於是感受到，這些生活雖然平常，但也是蠻有意義的。

麥子的興趣之路，邊試邊走，並不確定會發展成什麼樣。不過，他利用現在越來越普遍的直播推廣內容，加上實體的展覽，擴大了社區參與的可能，目前已有上海市區某街道辦事處的政府與他洽談合作。

上海 台灣人 社區營造

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