重慶姐妹城 增至56個

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

22日晚，根據2024重慶國際友好城市合作大會情況介紹會上的消息，此次大會期間，重慶與衣索比亞阿的斯阿貝巴市、西班牙塞維利亞市正式締結友城關係，國際友城朋友圈增至56個。

中新社報導，本次友城大會共有31個國家48個城市的省（州、市）長及代表，14個國家的駐大陸使節，部分國際友好組織、外國企業和商協會代表等嘉賓參會。 　依托國際友好城市平台，重慶與參會方在經貿產業、科教、人文等領域簽署14項合作協議。比如，重慶市與美國薩克拉門托市、NBA國王隊、美寶集團簽訂四方協議，在渝共建青少年籃球訓練中心；重慶商務職業學院與澳洲職業教育協會簽訂協議，共享職業教育資源；重慶市農業科學院與尼泊爾農林大學開展農業技術合作，推動優勢產業走出去。

當天，重慶國際友城美食街在渝中區重慶天地開街。目前，美食街匯集外國餐廳12家。其中，美洲地區餐廳2家、歐洲地區餐廳3家、亞洲地區餐廳7家，形成以歐美菜品為特色、日韓菜系為品牌、東南亞菜為亮點的國際友好城市美食新格局。

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