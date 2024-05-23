遭控在英監視港人 被告突死亡

港府駐倫敦經貿辦人員等三人日前被英方控告違反英國國安法，其中一名外籍被告卻傳出於日前伏屍當地公園，引發關注。

港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及另二人上周被英方控告違反英國國安法，其中一名被告特里克特（Matthew Trickett），本周日被發現伏屍伯克郡一處公園。警方指死因不明，適當時候會驗屍。

現年卅七歲的特里克特，據稱是私家偵探，曾於英國皇家海軍陸戰隊服役，今年二月起出任英國內政部移民執法調查員。

港府財政司長陳茂波昨日被問及特里克特之死會否影響這起案件的公平審訊時說，香港政府對個別個案案情不作評論。署理商務及經濟發展局長陳百里則表示，香港政府一直以一國兩制原則，同世界各地建立及維持經貿關係。香港經貿辦同事未來會無畏無懼、不偏不倚、合規合法履行職責，推廣香港獨特優勢及說好香港故事。

特里克特等三人被控涉嫌協助香港情報部門監視流亡當地的香港政治人物，包括前立法會議員羅冠聰丶前工會總幹事蒙兆達等人，違反英國國家安全法。事件也迅速升級為中英兩國外交事件。

面對記者詢問「是否否認經貿辦並沒有監視過港人」等問題時，陳百里稱，「我對剛才或是網上一些流傳、猜測，甚至是一些無稽的指控，我在此就不作評論。」