「教學玩具之都」 永嘉縣橋下鎮辦博覽會

「這裡的教玩具產品樣式豐富、質量一流，中國製造值得信賴。」21日，浙江溫州永嘉縣橋下鎮舉行中國「教玩具之都」品牌發展大會暨第三屆中國教玩具之都國際博覽會，來自哥倫比亞的採購商Adriana看產品、交換名片，忙著和中國教玩具企業洽談合作意向。

中新社報導，教玩具，就是配合教學使用的玩具。橋下鎮被譽為中國教玩具之都，擁有各類教玩具及配套生產企業1300餘家，產品覆蓋上千種系列3萬多個品種，遠銷海外100多個國家和地區。第三屆中國教玩具之都國際博覽會展區面積超2萬平方公尺，吸引大量國際採購商逛展。

前幾日，Adriana通過網路瞭解到這場大型教玩具展覽，便坐飛機從哥倫比亞趕過來。她受訪時說，很高興能在這裡看到那麼多的教玩具產品，並有機會和廠家交流，相信這些產品會在她的國家深受歡迎。

宇宙飛船造型的滑滑梯、熱帶雨林風格的小城堡、五顏六色的蹦床……來自墨西哥的採購商Adul也對現場展出的教玩具讚不絕口，尤其是蹦床，格外吸引他。「我的很多客戶向我詢問蹦床產品，我會多拍些照片發給他們，還計畫去工廠做進一步的瞭解。」

「我在其他國家參加過很多教玩具展會，通過對比，覺得中國製造很棒。」採購商Rehman來自巴基斯坦，他坦言，眼下中國的教玩具產品綠色環保，在世界各地隨處可見。

對於企業來說，展會可以幫助其鞏固老客戶、發展新客戶。在立本集團展位，海外銷售經理龔祖佑介紹說，公司可以根據客戶需求個性化定製進一步拓展國際市場。