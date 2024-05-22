河北廊坊等地 推出核酸檢測退費政策

據澎湃新聞報導，河北廊坊市人民醫院退還核酸檢測費，該院財務科證實多數成年人已完成退費，現在開始對青少年兒童退費。

5月20日，一些市民收到廊坊市人民醫院發來的手機簡訊，內容是按上級要求退還2020年至2021年核酸檢測費，市民需持身份證於5月20日-6月20日工作日時間到市醫院財務部退費。

「我們此前也發過好幾次短信，對2020年2月到2021年12月的在該醫院做過核酸檢測的患者進行退費，但沒有人來，也沒有人問真假。」 廊坊市人民醫院財務科人員表示，5月20日再次發信息後，很多市民前來諮詢，就開始退費，「這兩天退費現場非常忙，成年人退費大多都完成了，今天開始給小孩退費，收到短訊的市民，可持孩子有效證件如身份證、戶口簿、醫保卡等來醫院財務科辦理退費。退費的條件必須是收到短訊的患者，沒有收到短訊的患者暫時沒有政策。」

不僅只有河北廊坊，天津、廣西的來賓和欽州、新疆昌吉都有類似政策。以天津為例，2021年2月，天津市曾發布《關於做好新冠病毒核酸檢測「應檢盡檢」既往費用退費工作的實施方案》，針對在2020年5月7日至2021年2月9日期間，符合「應檢盡檢」要求參加該市基本醫療保險或持有該市身份證或戶籍的發熱門診患者、新住院患者（每次住院只限1次）及陪護人員（僅限1人次，經醫療機構評估確定）產生的核酸檢測費用，可憑相關就診記錄、身份證、醫保卡、繳費憑證前往原繳費機構辦理退費。

針對「為什麼只退2020年5月7日至2021年2月9日期間的『應檢盡檢』核酸檢測費用？」這一問題，天津市衛健委回應稱，按照大陸國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制要求，從2020年5月7日發布，上述人員核酸檢測所需費用由各地政府承擔。而按照天津市防控指揮部要求，從2021年2月10日起各醫療機構免收上述人員核酸檢測費用，因此退還上述期間費用。

而「核酸檢測費可以退」話題也登上微博熱搜，有大陸網友質疑自己為何沒收到退費的短訊，也有人問自己所在的城市會否也出台退費政策。