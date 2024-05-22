賴清德就職總統當天 大陸宣布電影《澎湖海戰》將開拍

以1683年福建水師提督施琅在澎湖海域與明鄭水軍對戰為背景的電影《澎湖海戰》，20日發布「以史為鑒」版海報，由香港導演鄭保瑞執導，海報上的「統一台灣」引發大陸網友熱議。

據澎湃新聞報導，《澎湖海戰》以施琅率福建水師「統一台灣」的故事為藍本，描述當時台灣鄭氏集團內部心懷分疆裂土分子步步緊逼，康熙派人多次和談未果後，命施琅率福建水師東渡，決戰澎湖。

報導稱，「這場海戰不僅是軍事力量的較量，更是國家統一意志與分裂勢力的激烈碰撞。最終，施瑯不負眾望，成功完成統一台灣的偉大使命，為國家的統一和穩定立下了汗馬功勞。」

《澎湖海戰》的官方微博選在520台灣總統就職典禮當天，發文公布「以史為鑒」版海報，海報上寫有「康熙二十二年，施琅率福建水師，統一台灣」，貼文中則寫道「以吾輩之熱血，捍統一之大業」，並表示將在2024年開拍。

有大陸網友留意到海報公布日期恰逢台灣總統就職典禮，留言道「奉勸台灣當局，以史為鑒」、「統一台灣要登上大銀幕了」，也有網友指出，「怎麼連香港導演都要拍任務劇？」

實際上《澎湖海戰》原訂2022年開拍，在2021年「大陸全國院線國產影片推介會」上首次公開，為大陸中宣部國家電影局的重點項目。推介會主持人說明，「這個項目呈現氣勢恢宏的統一國土之戰，傳遞國家完全統一的決心，以及中華民族團結一致的精神及信念。」

澎湃新聞指出，該片由江蘇星皓電影有限公司出品，是香港導演鄭保瑞在大陸拍片的重要合作夥伴。鄭保瑞2022年曾以電影《智齒》獲金馬獎最佳導演提名，2024年以電影《命案》獲香港電影金像獎最佳導演獎，其作品風格被描述為暗黑、殘酷。

鄭保瑞最新作品《九龍城寨之圍城》目前正在台灣等地上映中。