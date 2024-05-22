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中國大陸接連爆發隨機砍人凶殺 網友嚇壞

中央社／ 台北22日電

中國近日接連爆發隨機砍人凶殺，歹徒傷人致死遇害者倒臥血泊的影像網路廣傳，嚇壞的中國網友表示：「社會秩序崩塌開始了」、「到底是什麼環境什麼因果報應下產生了這樣的惡徒」。

綜合中國媒體報導，就在兩天前中午時分，手持水果刀的女嫌闖入江西省貴溪市文坊鎮的一所小學並見人就砍，上傳X平台（推特前身）的畫面顯示，多名受傷學生倒地，渾身滿是血跡，造成2死10傷。

當天晚間，湖南省郴州市也傳歹徒持刀隨機砍人凶殺，造成3死2傷，警方雖未說明凶嫌黃男犯案動機，網傳他因女友出軌深受刺激，失去理智到公園砍人洩憤。

隔天四川自貢市又驚傳52歲男子搭公車癲癇發作，突然抽出隨身攜帶的美工刀，傷及救助他甦醒的司機和乘客。

20日至今短短約莫兩天時間裡，遇害者倒臥血泊的場面一再透過網路廣傳，被嚇壞的中國網友紛紛發文說：「昨天、今天、一起又一起，這是怎麼啦」、「社會怎麼了」、「社會秩序開始崩塌了」、「到底是什麼環境什麼因果報應下產生了這樣的惡徒。」

5月的中國不平靜，此前雲南昭通鎮雄縣人民醫院也曾於7日驚傳歹徒持刀砍人，至少造成2死10逾傷。親歷慘案的目擊者說，他神情恍惚心情久久難以平復，當時受傷的還有醫生，他自己也是差一點就可能遇害。

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