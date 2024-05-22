大陸公民記者張展證實已出獄 對外聯繫、生活起居仍受監控

（德國之聲中文網）無國界記者組織（RSF）21日在社交媒體平台X上轉發影片，顯示大陸公民記者張展在鏡頭前表示自己已獲釋。

影片中，短髮的張展身穿粉橘色、類似睡衣的衣服，向鏡頭揮手打招呼。她說，警方在5月13日上午5點送她回到上海。「謝謝大家對我的幫助和關心，希望大家都好。我真的不知道要說什麼。」

該影片原先的發布者為「張展關注組」的成員、維權人士王劍虹，她也表示已確認張展出獄，但目前「只有有限的自由」。

王劍虹透過X平台指出，張展與外界的聯繫、生活起居「一概在監控之下」，因此距離「自由張展」的目標還很遙遠。「她何時不需擔憂手機再次被搶走、再被黑幫闖入家門、再被強制失蹤？她何時能回到推特？何時能接待訪客？何時能自己選擇住所？何時能自由出行看病、參加基督徒聚會？」

無國界記者組織表示：「張展已出獄的消息讓我們如釋重負，但不完全的自由便完全不算自由。」接下來，該組織將繼續向國際社會發聲，呼籲外交人士介入，促使張展「立即徹底無條件獲釋」。

上週一（13日）是張展4年刑滿之日；在她獲釋前夕，有聲援者曾嘗試去接她出獄，卻遭到國保警察施壓、被「請去喝茶」。此外，13日之後，外界遲遲未能確切獲知她的具體行蹤，因此人權團體曾擔心她可能被送到其他地方軟禁。

張展在新冠肺炎疫情初期赴武漢採訪，她當時的影音紀錄曾這麼表示：「沒有真相的話，一切都沒有意義；我們不能去獲取真相，我們不能夠打破這種真相壟斷的話，這個世界對我們毫無意義。」

2020年5月，張展被逮捕，隨後被以「尋釁滋事罪」起訴並判刑；官方起訴書指控張展「發佈虛假訊息」，並稱她接受國際媒體訪問是「惡意炒作」、「影響惡劣」。

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