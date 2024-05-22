廣州擬建時速600公里磁浮列車 3小時到上海

據報導，中國大陸廣州市計劃興建磁浮列車，時速達600公里，建成後，從廣州到上海只需要3個小時左右。

星島日報今天轉述大陸媒體指出，廣州最近發布2035綜合交通規畫，提出建設珠江三角洲樞紐，新增廣珠澳高鐵、廣深第2高鐵，預留京港澳高速磁懸浮、滬（深）廣高速磁懸浮2條通道。

報導指出，最新規畫中的高速磁浮列車，設計時速在600公里以上，聲稱是陸地最快交通；到目前為止，全球還沒有建成這種等級的高速磁浮列車並進入營運的先例。

報導表示，廣州新規畫的磁浮列車，時速大約是地面音速的一半左右，與波音707客機在高空飛行速度相當。

若實際建成，相距1600公里的上海和廣州，3小時以內即可抵達；廣州至北京約2000公里，也只需要3.3小時左右，比現有高鐵節省超過一半時間。

據報導，目前中國已建成3條磁浮線，包括上海磁浮線、北京地鐵S1線、長沙磁浮快線。不過，這些磁浮線多屬於中低速磁浮，當中最快的上海磁浮最高時速430公里，但營運時速已降到300公里。

而無論是時速、設計標準還是營運模式，這3條都非嚴格意義上的高速磁浮。