快訊

立院吵什麼？10張圖看國會改革版本對照 陳智菡：墊高執政違法成本

日劇「麻辣教室GTO」資深男星心衰過世 享壽81歲

中捷緊急對講機長按3秒才通話 盧秀燕：研究縮短秒數

中國公民記者張展出獄後首拍片露面 恐僅有限自由

中央社／ 北京22日電
中國公民記者張展。路透資料照
中國公民記者張展。路透資料照

中國公民記者張展13日刑滿出獄，21日首度露面。「張展關注組」發起人王劍虹發布一則影片，張展對著鏡頭表示，感謝大家的幫助與關心，希望大家都好；另影片配文指她「目前只有有限的自由」。

張展因2020年2月前往湖北武漢披露當地COVID-19疫情的實情，同年5月被中國當局逮捕，事後並依「尋釁滋事」罪將她判刑4年。

她在今年5月13日服刑期滿，不過根據當時已知的訊息，她的行蹤成謎，以及有無重獲自由仍成謎。

21日，王劍虹在社群媒體X平台上發布短片，顯示張展身穿粉紅色睡衣對鏡頭揮手表示，「大家好我是張展，我5月13號上午5點，警察送我到上海我哥的房子裡，謝謝大家對我的幫助和關心，希望大家都好」。

最後，她講完後又說「我真不知道要說什麼」。

此前自由亞洲電台報導引述知情人士認為，張展出獄後有可能和同住的家人帶往某個便於管理的地點，實施監視居住，雖有小範圍的自由活動空間，但短時間內恐無法與外界聯繫，仍無法獲得真正的自由。

影片 疫情 社群媒體

延伸閱讀

「憋瘋了」 湖北殺人犯裝啞20年終開口 因做這件事落網

女星性感睡衣露腿根色誘 檢察官「尪」卡卡糗了

婁燁新片拍武漢封城 大陸觀眾擠進坎城搶先看 大讚牛逼

港男師武漢考察 傳召妓被捕 教局：1人未回港

相關新聞

中國公民記者張展出獄後首拍片露面 恐僅有限自由

中國公民記者張展13日刑滿出獄，21日首度露面。「張展關注組」發起人王劍虹發布一則影片，張展對著鏡頭表示，感謝大家的幫助...

中俄博覽會 俄帝王蟹征服陸客

「蟹肉鮮甜，太有食欲了。」正在此間舉行的第八屆中俄博覽會俄羅斯濱海邊疆區展區人頭攢動，美食品鑒活動吸引了大量遊客和消費者...

齊白石精品展北京亮相 劣紙上繪出良畫

包裝紙、練字紙、邊角餘紙、油汙紙……，對於這些本不適合用來作畫的紙張，齊白石並沒有棄之如敝屣，反而在一生當中留下了大量在...

誰該負責？大連救護車闖紅燈被撞2人甩出慘死 律師這樣說

遼寧省大連市一輛救護車18日在路口與小型轎車碰撞事故，造成車上乘客被甩出、兩人死亡。眾所皆知，救護車執行任務時分秒必爭，...

大學副院長瞞已婚上網騙色還勾勾纏 遭女方反咬悽慘下場曝光

長安大學工程機械學院原副院長張某某，日前遭一名女子舉報指，隱瞞已婚事實透過婚戀網站騙色，提出斷絕往來後...

死亡瞬間曝光！ 轎車直直衝向路邊撞飛路人奪5命

大陸一名男子21日早上行駛於四川武勝的國道，突然偏移方向撞上路邊5名行人，造成2人當場死亡，3人搶救無效死亡。事故還在進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。