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齊白石精品展北京亮相 劣紙上繪出良畫

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「劣紙‧良畫—齊白石的墨痕逸興」在北京畫院美術館與觀眾見面。圖／本報北京傳真
「劣紙‧良畫—齊白石的墨痕逸興」在北京畫院美術館與觀眾見面。圖／本報北京傳真

包裝紙、練字紙、邊角餘紙、油汙紙……，對於這些本不適合用來作畫的紙張，齊白石並沒有棄之如敝屣，反而在一生當中留下了大量在各類紙張上妙筆生花創作出的作品。「劣紙·良畫—齊白石的墨痕逸興」日前在北京畫院美術館開幕。展覽以「紙」為切入點，展出齊白石藝術精品共計74件套，展示這位國畫大師如何化腐朽為神奇，在劣紙上繪出良畫。

進入展廳，首先映入眼簾的是一幅作於陳年紙上的《竹雞》，畫中題款有「貞兒未生之前所藏之紙」。「貞兒」指的是齊白石的長子齊良元，號子貞。當時齊白石27歲，剛剛在湖南湘潭老家拜胡沁園、陳少蕃為師，開始正式學詩作畫。由題款可見，白石老人收藏這張畫紙多年以後，才在上面揮毫落墨。

「陳年紙通常指存放年份較長的宣紙，隨著時間流逝，紙張在自然環境中經歷了吸潮、乾燥的過程，其中所含的植物纖維變得柔軟而有韌性，因此陳紙更加綿軟，入墨的效果更好。」展覽的執行策劃杜雨欣介紹，展覽中展出的一幅《白菜》也是作於陳年紙上，齊白石以淡墨繪白菜的瘦長輪廓，鈍筆刷出菜葉，小筆破墨勾筋，使得菜葉墨色豐富，層次分明。

劣紙的吸水性和洇墨性往往過強或太差，卻可能帶來意外之喜，正是借助劣紙諸多的特性，齊白石能夠常常創新技法，時時遣景入畫，最終形成了獨具一格的藝術風範。展覽中，一幅《鸚鵡稿》上印有「北琉璃廠八十六號」的字樣，齊白石不忍丟棄，隨手撿來用作草稿練筆。

一旁的《花卉稿》上還印有紅格子，應是從練字紙上裁下的一部分。

還有一幅畫在透明塑膠紙上的蜻蜓線描稿，齊白石將紙二次對折，將筆痕保留、封印在了塑膠紙中間，因此不會輕易磨損褪色，足見老人的生活智慧。

本次展覽，中國藝術研究院藝術與文獻館所珍藏的一套二十五開冊頁《花卉畫稿》，首次展出。當年，齊白石在友人處得觀花卉圖，所畫花木品類繁多。他從中挑選、臨摹，又加入自己的筆意，收錄成冊。

儘管紙劣，《花卉畫稿》諸多細微處蘊藏了齊白石的匠心獨運。

北京 美術館 老家

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