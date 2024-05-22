中俄博覽會 俄帝王蟹征服陸客

「蟹肉鮮甜，太有食欲了。」正在此間舉行的第八屆中俄博覽會俄羅斯濱海邊疆區展區人頭攢動，美食品鑒活動吸引了大量遊客和消費者前來品嘗。

新華社報導，一場鮮美的「蟹」逅正在上演。透明玻璃水箱裡，來自數千公里外的深海帝王蟹正「張牙舞爪」，密密麻麻的蟹足有些長達40多公分，「看著就新鮮，我要來一隻。」哈爾濱市民尹日順說，回家清蒸一下就是最鮮的美味。

「我們為這次展會準備了1噸的蟹產品，沒想到一上午就基本賣完了。」俄羅斯蟹業集團中國區負責人沈英傑說，優質進口螃蟹受到愈來愈多中國消費者的喜愛，展會上有很多中國經銷商和公司達成合作意向。

近年來，伴隨著中俄貿易往來持續加深和貨物進出口更加便捷，兩國間愈來愈多的特色美食得以端上彼此餐桌，當中備受中國消費者青睞的俄羅斯帝王蟹，更實現了水陸空「三棲」入境。

俄羅斯蟹業集團是俄遠東地區最大的螃蟹捕撈公司之一，公司擁有自己的船隊，開展深海捕撈作業，出口的帝王蟹以海運為主，部分選擇陸運。

沈英傑說，2024年俄羅斯蟹業集團蟹類捕撈配額增至1.82萬噸，其中80%將出口至中國。為保障帝王蟹成活率和品質，公司捕撈船配備了可模擬帝王蟹海域環境的水箱。捕撈船從中國威海、上海、舟山等港口入境。正常情況下，帝王蟹捕撈後一周內可運至大陸國內。

4月18日，哈爾濱太平國際機場進境食用水生動物指定監管場地正式投入使用。來自遙遠的巴倫支海的俄羅斯鮮活蟹類進入「空中通道」，由飛機運至哈爾濱後，1小時即可配送至市轄區各大市場。

「開通空運為我們又增添了一項運輸選擇。」黑龍江昆昆國際貿易有限公司副總裁潘秋雨說，海關開闢了快速通道，通關速度很快，接下來公司將通過哈爾濱機場口岸進口更多帝王蟹。

在黑龍江省綏芬河市，去年11月，黑龍江省首屆俄蟹節暨綏芬河市俄蟹供應鏈合作對接會舉行。綏芬河以帝王蟹進口為突破口，擴大其他海產品進口，正大力發展落地加工業和海洋經濟。

「政府建了1000多平方公尺的進口水產品暫養池，下半年就能投入使用。」黑龍江省白馬進出口貿易有限責任公司銷售負責人葛子東說，參加這次中俄博覽會，讓他看到帝王蟹產業在中國乃至整個東北亞的市場潛力。

數據顯示，近年來中俄貿易規模不斷擴大。2023年中俄雙邊貿易額2401億美元，提前達到2000億美元目標。今年一季度，中俄雙邊貿易額566.8億美元，同比增長5.2%。