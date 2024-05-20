江西小學發生持刀傷人案 釀2死4傷

中國江西省貴溪市公安局通報，今天中午12時左右，貴溪市文坊鎮明德小學發生持水果刀傷人案件，造成2死4傷，犯罪嫌疑人已被警方控制。網傳嫌疑人是學校一名老師的家屬，案件仍在調查中。

根據通報，案件發生時共造成6人受傷，其中2人經搶救無效死亡，4人無生命危險，另外有6人在躲閃中輕微擦傷。目前，傷者救治、案件偵辦等工作正在進行中。

澎湃新聞引述貴溪市文坊鎮派出所一名工作人員表示，當地警方正在現場調查取證，對於網傳嫌疑人是學校一名老師的家屬，相關訊息也正在調查。案件已交由貴溪市刑偵隊負責。

貴溪市月湖區捐血點一名工作人員表示，為搶救傷者，今天接到通知，加班加點組織捐血。有很多市民打電話查詢捐血事宜，捐血點也有不少市民排隊準備捐血。