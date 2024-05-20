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周末有颱風？GFS料艾雲尼周五生成 強度達這級別逼近日本台灣

香港01／ 撰文：布萊恩
美國全球預報系統GFS最新預測，星期五（5月24日）菲律賓右邊會有熱帶氣旋生成，之後會慢慢移向台灣及日本方向，屆時結構俱型。（GFS／Windy.com）
美國全球預報系統GFS最新預測，星期五（5月24日）菲律賓右邊會有熱帶氣旋生成，之後會慢慢移向台灣及日本方向，屆時結構俱型。（GFS／Windy.com）

天氣轉差，踏入5月尾將有颱風生成？美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測下周可能生成今年第1個颱風「艾雲尼」，之後會移向台灣及日本方向，計劃到日本或台灣旅行就要留意了。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

美國全球預報系統GFS最新預測，星期五（5月24日）菲律賓右邊會有熱帶氣旋生成，之後會慢慢移向台灣及日本方向，屆時結構俱型。

而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），菲律賓附近同樣會生成熱帶氣旋，之後會移向台灣及日本方向，但強度與移動速度與GFS預測略有不同。

有經常分享天氣消息的大陸主博主引述ECMWF類比情況數據，5月24日會出現1個穩定發展的颱風胚胎活動，並且在西偏北移動之下出現增強，預計5月28日達到1000 hPa氣壓值（熱帶低氣壓級別），有可能就是今年第1號颱風「艾雲尼」，「如果真的出現了颱風，那對中國大陸沿海來說不太好，可能引發『空調外機』的現象，只是颱風較弱，實力也不會那麼瘋狂，就等待出現後再說」。

他又引述GFS數據，預計熱帶氣旋在5月25日達到993 hPa（熱帶風暴級別），過後會持續偏北方增強，屬於「抛物線」，與ECMWF是「一體的方向」。不過他強調還有變化空間，「大家繼續觀察就行」。

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網友也議論紛紛，認為無須過分擔心，「有多些數據先講」。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 颱風

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